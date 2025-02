“Innamorati della politica”, mobilitazione nazionale di Fratelli d’Italia: a Cosenza per tutti un sabato di confronti con 50 ospiti

«Riscoprire la “bellezza” e la passione per la Politica, impegnarsi attivamente in un Partito e nelle Istituzioni, promuovere ed animare luoghi di confronto su temi concreti che riguardano il presente ed il futuro dell’Italia, del Sud, della Calabria».

Sembrava una “follia”, una battaglia persa in partenza rispetto allo strapotere e alla sintesi necessaria ai social, elevati a simbolo onnicomprensivo di disimpegno, assenteismo non solo dalle urne ma da qualunque afflato civico e sociale, quella di un gruppo di giovani di Destra che, più di 10 anni orsono lanciarono la provocazione di essere, addirittura, “Innamorati della Politica”.

In realtà, il titolo della manifestazione continua ed essere anche un invito a ritornare ad appassionarsi e ad impegnarsi in Politica.

Ebbene a distanza di anni, con tenacia, a piccoli passi, quei giovani, con cuori puri e gambe ferme sono riusciti a vincere una sfida con sé stessi prima che con gli altri.

In Calabria, a Cosenza, la Decima edizione di “Innamorati della Politica” https://www.fdicosenza.it/programma-innamorati-della-politica-decima-edizione/) vedrà un’intera giornata, Sabato 22dalle 9 alle 20, ricca di momenti di dibattito anche aspro, su argomenti non scontati, con parlamentari europei e nazionali, amministratori regionali e locali, esperti in Intelligenza Artificiale, giornalisti. Tra gli ospiti saranno presenti: Fabio Roscani, Italo Bocchino, Fausta Bergamotto, Luca Sbardella, Wanda Ferro, Andrea Delmastro, Chiara Colosimo, Alessio Butti, Giovanni Donzelli ed Arianna Meloni.

Ma soprattutto loro, i militanti di Gioventù Nazionale rappresentati da Marika Petrone (Presidente Provinciale Gioventù Nazionale Cosenza), e chi li ha preceduti ed ora è già classe dirigente, nelle Università, nel Partito e nelle Istituzioni.

La manifestazione è stata organizzata anche grazie al prezioso contributo di Gioventù Nazionale, tramite il suo esponente nell’esecutivo nazionale, Nicola Caruso: «Sarà una grande giornata di Politica e rimarcherà con forza l’importanza che il Partito dà ai territori ed al mondo giovanile».

Sintetizza infine il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Angelo Brutto: «Dieci spazi di riflessione, col filo conduttore della nostra convinzione che la Politica deve dimostrarsi in grado di meritare il primato, avendo a cuore gli Interessi nazionali ed una dimensione comunitaria, per il profondo rispetto che dobbiamo al Popolo che ha scelto, in libere elezioni, delle persone in carne ed ossa che hanno il dovere di rispettare gli impegni presi. Tocca a noi dimostrare il nostro valore con azioni concrete, per rendere questa Terra finalmente competitiva. Giorgia Meloni ha tracciato la strada, ha sconfessato ogni previsione negativa, ridando all’Italia l’autorevolezza ed il ruolo che le spetta di diritto».