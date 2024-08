Aperte le iscrizione per l’edizione di Piano City di Corigliano-Rossano

Dopo il successo di pubblico e critica delle passate edizioni, si rinnova la maratona pianistica diffusa nel centro storico bizantino di Rossano alla quale si prevede parteciperanno circa 100 pianisti e musicisti provenienti da tutta l’Italia e anche dall’estero, per celebrare il mondo degli “ottantotto tasti”. Con PIANO CITY, studenti e professionisti, scelgono di incontrarsi e confrontarsi in luoghi già da soli portatori di cultura, per uno scambio di idee e conoscenze che si arricchisce col determinante contributo di un pubblico il più eterogeneo possibile. Nessuna distinzione di genere musicale o di età. È l’emozione di suonare il pianoforte davanti a un pubblico vero durante il momento clou della manifestazione. Una chance per tutti, un’occasione per far festa nel segno della musica in modo democratico e partecipato. PIANO CITY® è una idea / concept di Andreas Kern, un format che si svolge nelle più importanti città del mondo.

Come lo scorso anno sono previste 3 postazioni con pianoforte a coda e gran coda. La kermesse musicale si terrà nel centro storico rossanese in Corigliano-Rossano il 28 settembre 2024 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 tra il Chiostro Palazzo San Bernardino, il Chiostro del Museo diocesano del Codex e Palazzo Madre Isabella De Rosis. Nei giorni precedenti e successivi si sperimenterà la formula PIANO CITY House con concerti per pianoforte nei saloni di case private della città.

La realizzazione di PIANO CITY Corigliano Rossano è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione delle Pro Loco di Corigliano-Rossano. La manifestazione è inserita nella programmazione CoRo Summer Music. La direzione organizzativa è a cura del Centro Studi Musicali “ G. Verdi”, la direzione artistica è affidata alla pianista Teresa Campana.

E’ possibile iscriversi gratuitamente al seguente link.

https://forms.gle/Km1vW8xGQ9EGF6Nb9