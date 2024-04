La FGU Dipartimento Università è il primo sindacato dell’Università della Calabria

La segreteria d’Ateneo della Federazione Gilda Unams, Dipartimento Università, dell’Università

della Calabria, comunica con soddisfazione di aver raggiunto il risultato di prima organizzazione sindacale

del più grande Ateneo calabrese. Il dato annuale sulla rappresentatività delle OO.SS. infatti, assegna alla

suddetta sigla autonoma la palma del primo posto tra le deleghe, con il 28,91% delle lavoratrici e dei

lavoratori sindacalizzati dell’Unical, che hanno scelto di farsi rappresentare dalla FGU Dipartimento

Università. A ciò si aggiunge il 34,19% dei voti ottenuti all’ultima competizione RSU nel 2022 – in

quell’occasione la FGU Dipartimento Università vinse nettamente le elezioni -, riportando una

percentuale complessiva pari al 31,55%, quale media tra il dato associativo e quello elettorale.

Si tratta quindi di un evento rilevante sul piano della rappresentanza sindacale perché mai

all’Unical una organizzazione indipendente aveva raggiunto queste proporzioni numeriche. È il premio

ad un lavoro instancabile che il gruppo dirigente svolge con costanza nell’ascolto e nella proposizione

attenta delle istanze provenienti dal personale tecnico-amministrativo e di biblioteca dell’Università. È

sul concetto di autonomia sindacale che si qualifica l’azione di questi anni, gettando le fondamenta per

un sindacato moderno, autorevole e dinamico. Si tratta dell’affermazione di una idea sindacale che si

pone l’obiettivo ambizioso di leggere la modernità attraverso la valorizzazione di ogni singola esperienza

lavorativa, cercando di non lasciare indietro nessuno, nella certezza che la strada per il futuro si debba

tracciare a partire dall’impegno alacre, profuso dal PTAB, in mezzo secolo di storia della prima Accademia

della Calabria. Per la FGU Dipartimento Università è un significativo riconoscimento ma, nel contempo,

una enorme responsabilità politico-accademica. Continueremo, per tali ragioni, a favorire la tutela dei

diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Unical, con entusiasmo e determinazione, certi di poter

rappresentare, in misura ancora maggiore per il futuro, una parte fondante del progetto di crescita e

affermazione dell’Università della Calabria.