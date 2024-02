“Perché (non) fare il medico”. Paolo Nucci dialoga con gli studenti del Liceo “Telesio” di Cosenza

La figura del medico è spesso al centro di elogi smisurati, paragonato ad un eroe salva vite, e critiche spietate, non sono pochi i casi di aggressioni di cui gli operatori sanitari sono fatti oggetto, ma per tutti rappresenta una categoria indispensabile per fronteggiare le malattie e le paure che ne conseguono. A parlarne senza mezze misure in uno dei suoi innumerevoli lavori editoriali, Paolo Nucci, Professore Ordinario di Oculistica dell’Università Statale di Milano, divulgatore scientifico, volto noto dei programmi televisivi di settore.

“Il medico non toglie mai il camice, non credo esistano professioni così totalizzanti –afferma Paolo Nucci, che prosegue- Il medico porta con sé un carico di responsabilità e sofferenza che a volte lo opprime, eppure resta la professione più nobile e affascinante.”

Da ex telesiano, Nucci ha accolto con entusiasmo l’invito di presentare il suo libro ed offrire la sua testimonianza umana e professionale, nel suo amato liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza, dove sabato 17 febbraio presso l’Auditorium Guarasci, incontrerà gli studenti per raccontare loro un percorso vissuto in prima linea e trascritto nelle pagine di: “Perché (non) fare il medico”, “rivolto -svela Nucci- a chi affronta la scelta inconsapevolmente, con la segreta speranza di invogliarlo ad intraprendere questa professione”.

“Perché (non) fare il medico” passa in rassegna le fasi che si susseguono nel corso della vita professionale di un medico, mettendone in luce i moventi, le fonti di preoccupazione, di soddisfazione e le responsabilità. Affronta questioni come la formazione continua e l’aggiornamento delle competenze, la sofferta problematica del contenzioso medico-legale e della medicina difensiva, oltre al complesso rapporto con i colleghi, e i cambiamenti della medicina rispetto al passato. Una sorta di diario di bordo che cerca di rispondere ad alcune domande cruciali: perché scegliere di fare il medico? Come si diventa medici? Come ci si sente, una volta che si è medici? Perché smettere di farlo?

Incontro atteso con interesse dagli studenti del nostro Liceo, che ogni anno sforna promesse della medicina. Gran parte dei diplomati telesiani infatti, negli anni passati hanno proseguito i loro studi universitari nelle facoltà di medicina più note d’Italia, molti sono specializzandi ed altri già affermati specialisti e primari.

Ad accogliere il Prof. Nucci sarà il Dirigente del Telesio, Domenico De Luca; porteranno i loro saluti: il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, il coordinatore del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Unical, Prof. Marcello Maggiolini, il Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cosenza, Dott. Eugenio Corcioni. Modererà l’evento la Prof.ssa Francesca Costanzo.