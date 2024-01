Crisi Next Elettronica, il sindaco Crauso accoglie l’appello alla solidarietà attiva e operosa dei dipendenti

“Non potrò partecipare, per impegni istituzionali precedentemente assunti, all’assemblea dei sindaci, convocata dal collega, primo cittadino di Mangone, Orazio Berardi, ma la mia vicinanza alla Next Elettronica è forte e sentita”. Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso che questa mattina ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi, insieme all’assessore Francesco De Cicco, una delegazione di dipendenti.

“Accolgo l’appello lanciatomi alla “solidarietà attiva ed operosa” – prosegue il sindaco Franz Caruso – e mi pongo al loro fianco per ogni eventuale iniziativa a cui vorranno chiamarmi, ovviamente nell’ambito delle mie competenze, insieme a tutte le altre Istituzioni, sindacati ed organismi che sono certo vorranno contribuire a ricercare le condizioni per il rilancio dell’azienda ”.

“La crisi di Next Elettronica, che rappresenta la prima azienda in Calabria rilevata dai suoi dipendenti – incalza il sindaco Franz Caruso – deve poter avere un risvolto positivo e su questo fronte dobbiamo sentirci tutti impegnati. Ed, infatti, la non auspicabile chiusura dell’azienda metterebbe in ginocchio l’intero tessuto produttivo e sociale della zona con pericolose ricadute nell’intera provincia, già fortemente compromessa da una crisi economico/finanziaria perdurante che sta aggravando la drammatica situazione occupazionale che investe l’intera Calabria.

“C’è bisogno pertanto – conclude Franz Caruso – di un’azione decisa ed incisiva, capace di contrastare le criticità del nostro sistema produttivo ed imprenditoriale al fine di favorire il salvataggio di un’azienda nata sul fallimento della preesistente e rifondata per volontà e con la partecipazione dei lavoratori. Le difficoltà, seppur importanti, possono essere superate con l’impegno di tutti a cominciare da quello della Regione Calabria e del Governo del Paese