Una marea di gente per la Notte Bianca a San Marco Argentano

Tutte le piazze piene per la Notte Bianca a San Marco Argentano, un tripudio di emozioni che ha visto coinvolti grandi e bambini, organizzata dall’Audace San Marco e da Riforma in Rock. L’evento è stato fatto a conclusione del Festival della Musica durato tre giorni 11-12-13 Agosto, e che ha visto due appuntamenti tra cui due concerti rock e la presentazione con in festeggiamenti del Centenario della società di calcio, prima della serata conclusiva. Durante l’evento è stato consegnato il Premio Anticatorre 2023 all’ex Presidente dell’INPS Pasquale Tridico, intervistato da Francesco Kostner ai piedi della Torre Normanna, che per l’iniziativa è stata contornata da numerose opere d’arte unite a un balletto e a un concerto di musica classica. Un grande spettacolo musicale, culturale e di promozione sociale, che ha visto partecipe tutto il centro storico e le attività commerciali. Tanti gli stand enogastronomici e gli artisti di strada presenti. Si ringraziano l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e la Misericordia. Inoltre AlterEgo, The White, Leggiamocisù, Azione Giovanile Sammarchese, Gold Dance Calabria, AnnaMela Store, Nicoletti Management, Rotary, Rose di Gerico e Regione Calabria. Via dell’Amore è stata inaugurata dal ballerino professionista di origini sammarchesi Gianluca Lanzillotta, insieme agli ideatori Andrea Lo Bianco, Maria Francesca Magno, il vice sindaco Aquilina Mileti e il direttore artistico degli eventi Williams Verta, che ha premiato anche Miss San Marco Argentano, fascia vinta dalla giovanissima Maria Rosaria Sapia. Un grazie ancora al Sindaco Virginia Mariotti, al Vescovo della Diocesi San Marco-Scalea S.E. Stefano Rega e a Don Angelo Longo, a Enzo Zicca e Rosalbino Iaccino per le associazioni organizzatrici, Francesco Scarniglia, Francesca Lo Celso, Mariateresa Buccieri, Esperia Piluso, Katia Mauro, Filippo Vonella, Sabrina Caparelli, Tullio Lenti, Gianni Turco, Luciano Lanzi, Michele Calonico, Jessica Scalise, Antonio Aita, Pino Splendore, Gianluca Paletta, Giuseppe Longo, Simone Di Scianni, Arianna Molino, Gerardo Tortorelli, Stefano Rocco, Matteo Cicerale e Alessio Piraino. Infine grazie agli sponsor e a tutto lo staff presente della Società Audace San Marco, che sono Conad, Dolce Napoleone, Fisiocenter, Siof Srl, Vegetelia Spa e Riforma Bistrot, e Fernando Quintieri, Franco Petrassi, Patrizia Cipolla, Elena Lo Feudo, Francesco Federico, Mara Incoronato, Emilia Borrelli, Angelo Cozza, Giuseppe Belmonte, Carlo Cristofaro e Elvira Palermo.