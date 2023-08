Il valore antropologico e identitario del cibo: a Trebisacce focus con esperti lunedì 21

“Promuovere una raccolta di ricette della memoria legate ai ricordi del passato, eredità familiare tramandata di generazione in generazione. È tra gli obiettivi dell’evento Convivium, in programma per lunedì 21 alle ore 20 in Piazza Acropoli, nel centro storico. Il valore antropologico e culturale del cibo. Sul tema si confronteranno esperti, antropologi, storici, docenti ed archeologi”.

È quanto fanno sapere il Sindaco Alex Aurelio e la consigliera delegata alla cultura Antonia S.M. Roseti sottolineando come, l’evento che si inserisce nella più ampia programmazione Antico Borgo Marinaro, sia stato pensato, a partire dal nome, come un momento di condivisione e partecipazione alla ricostruzione di quella identità legata alla tradizione, alla storia e al cibo, a partire dal Biondo di Trebisacce.

Coordinati da Franco Maurella che interverrà anche in qualità di Presidente del Club per l’Unesco di Trebisacce che ha prestato la collaborazione all’evento, insieme al Primo Cittadino e alla Consigliera Roseti, prenderanno la parola anche la delegata alle attività economiche e produttive Stefania Principe che illustrerà il percorso e le progettualità avviate per la DE.CO., Gianluca Sapio, docente di storia dell’arte al Liceo Galilei e archeologo collaboratore della direzione regionale Musei, Tullio Masneri, Presidente ASAS, Carmela Maradei, pediatra dell’Asp di Cosenza ed esperta di Dieta Mediterranea.

SPAZIO AI PRODOTTI IDENTITARI – DOMANDE ENTRO LE 10 DI LUNEDÌ 21. Nell’ambito dell’evento saranno allestite delle aree dove poter esporre piatti e prodotti agroalimentari legati alla tradizione. Possono presentare domanda di partecipazione ditte individuali e società autorizzate allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che propongono prodotti enogastronomici identitari e legati alle tradizioni del territorio. La domanda può essere trasmessa o via PEC all’indirizzo protocollo.comune.trebisacce@pcert.postcert.it o consegnata a mano, in plico chiuso, all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 10 di lunedì 21 agosto. L’avviso con il modello da presentare sono disponibili sul sito istituzionale.