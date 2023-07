“Estate al Museo”, torna la rassegna culturale di Corigliano Rossano: si parte l’8 agosto con il procuratore Nicola Gratteri

Orgoglio e pregiudizio. Sulle tracce della Calabria giudaica che conducono fino a Rossano. La narrativa di genere nelle pagine di un thriller appassionante. Il rapporto tra mondo femminile e managerialità. Imprese innovative che hanno fatto la storia del Made in Italy. L’Oicofobia. Sono, questi, i temi della 22esima edizione di ESTATE AL MUSEO, la rassegna culturale che impreziosisce la proposta di Corigliano – Rossano e del territorio. Avviata nel 2001, anno di inaugurazione del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli, la rassegna presente anche sulla rivista ufficiale delle Dimore Storiche, sarà ospitata all’interno dell’Auditorium sovrastante il Concio, in questo periodo in pausa. Un cartellone aperto, fino a settembre con presentazioni di libri e laboratori.

Il contenitore culturale promosso dalla plurisecolare esperienza imprenditoriale e familiare all’interno del presidio culturale sarà inaugurato con la terza ed ultima tappa del format itinerante di Lac, che partito nei giorni scorsi dal Riva di Falera, porterà a Corigliano – Rossano, il talk con il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. L’evento si terrà martedì 8 agosto alle ore 18,30.

La Judeca di Rossano al tempo di Shabbatai Donnolo e di S.Nilo Juniore (sec.X). È, questo, il volume di Francesco Joele Pace che sarà presentato giovedì 10 alle ore 18,30 all’Auditorium Alessandro Amarelli. Insieme all’Autore interverranno il Direttore del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah MEIS di Ferrara Amedeo Spagnoletto e Anna Quarzi, presidente dell’istituto di Storia Contemporanea di Ferrara.

ALLE 21:00 PRECISE è invece il libro di Fausto Tarsitano, edito da Bookabook, che sarà presentato sabato 12 agosto alle ore 19. Coordinati da Antonio De Florio ne discuteranno con l’autore il Fondatore e curatore della Antica Biblioteca di Corigliano e Rossano Martino Antonio Rizzo e l’assessore comunale alla cultura Alessia Alboresi.

Venerdì 18 agosto alle ore 18,30 ci si confronterà con Chiara Galgani e Valeria Santoro, autrici di LEADERSHIP FEMMINILE, ESISTE DAVVERO? Interverranno con loro il Cavaliere del Lavoro Gloria Tenuta e la consigliera di parità della Regione Calabria Tonia Stumpo.

Lunedì 21 agosto sarà presentato LA MEMORIA E IL FUTURO (edizioni Luiss) di Andrea Zaghi. Saranno presenti Nicoletta Picchio, giornalista del Sole 24 Ore e la direttrice della collana Bellissima della Luiss, Pina Amarelli e Fortunato Amarelli.

La rassegna Estate al Museo proseguirà venerdì 25 agosto con OICOFOBIA – il ripudio della nazione di Spartaco Pupo, docente di Storia delle Dottrine Politiche all’Università della Calabria. Si confronteranno sul tema con lui il comunicatore strategico e lobbista Lenin Montesanto e Pina Amarelli.