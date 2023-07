AI REGIO: la startup Revelis di Rende (CS) per la trasformazione digitale delle PMI

L’industria manifatturiera sta entrando in una nuova era, caratterizzata dall’integrazione di sistemi cyber-fisici e tecnologie avanzate di analisi dei Big Data. Questa rivoluzione, nota come Industry 4.0, abbraccia soluzioni emergenti come Machine e Deep Learning, Human-Computer Interaction, Cloud Computing, Industrial Internet of Things (IIoT) e Blockchain.

Entro il 2030, l’Europa guiderà la competizione mondiale per un’adozione etica e sostenibile dell’IA nel settore manifatturiero, integrando hub regionali per l’innovazione digitale e piattaforme di produzione digitale aperte paneuropee attraverso una rete transfrontaliera di esperimenti industriali guidati dalle PMI e strutture didattiche sperimentali.

In questo contesto, AI REGIO, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020, è un progetto innovativo che rappresenta un’importante alleanza tra la Regione Calabria e i Digital Innovation Hubs europei con l’obiettivo di guidare una trasformazione digitale per le PMI manifatturiere europee, grazie al potenziale dell’intelligenza artificiale.

Revelis è l’unica startup del Sud Italia ad essersi aggiudicata la “Open Call” indetta dal consorzio AI-Regio, ed attraverso il progetto AQUILA sta lavorando per promuovere la trasformazione digitale delle PMI manifatturiere in Europa attraverso l’intelligenza artificiale (AI).

In particolare, grazie al progetto Aquila, la piattaforma AI4EU è stata estesa per automatizzare il Controllo Qualità (QC) di prodotti industriali, come ad esempio i quadri elettrici, con l’obiettivo di aumentare del 30% la precisione nel rilevare eventuali difetti, superando le soluzioni tradizionali basate solo sulla visione artificiale.

Revelis vanta ha una solida rete di collaborazione con realtà scientifiche di primaria importanza e con enti a vocazione innovativa, come i Poli di Innovazione della Regione Calabria, i dipartimenti dell’Università della Calabria, il CNR, l’Università di Palermo, il Politecnico di Milano e la LUISS Business School, e negli anni si è distinta nello sviluppo di soluzioni AI per PMI, giocando un ruolo cruciale nel supporto e nell’ottimizzazione delle aziende manifatturiere nell’ambito dell’Industria 4.0.

Le soluzioni AI sviluppate da Revelis consentono infatti l’automazione di attività precedentemente eseguite manualmente, portando vantaggi significativi alle PMI.

L’iniziativa AI REGIO rappresenta quindi un importante passo avanti per l’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore manifatturiero, promuovendo l’innovazione e aumentando la competitività delle PMI europee.

Per ulteriori informazioni su AI REGIO e il lavoro svolto da Revelis, visita il sito web di AI REGIO

[ https://www.airegio-project.eu/ ] e il sito web di Revelis [ https://www.revelis.eu/ ].