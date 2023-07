Coro Teatro&Cultura Fest 2023 a Corigliano-Rossano: si comincia il 15 luglio

Saranno l’ironia e la comicità di Maurizio Lastrico a dare il via a Coro Teatro&Cultura, una tra le diverse declinazioni programmate del Coro Summer Fest, che nell’edizione 2023 arricchirà di spettacoli ed eventi culturali la città di Corigliano Rossano, tra teatro comico, tragedie greche, e festival.

Una serie di appuntamenti itineranti, dal mare alla montagna, ai centri storici, con proposte di vario genere che garantiranno vari eventi all’insegna della cultura e del divertimento per tutto il periodo estivo.

Il 15 luglio alle 21,30 al Quadrato Compagna, a dare il via al Coro Teatro&Cultura sarà Maurizio Lastrico, attore teatrale, con il suo spettacolo Lasciate ogni menata voi che entrate. Un monologo in perfetto stile dantesco che racconta momenti di vita quotidiana tramite ironici versi in endecasillabi, senza far mancare narrazioni di storie personali, sempre seguendo una linea comica. Evento con biglietto.

Atteso per il 22 luglio alle 21,30 è lo spettacolo I Persiani di Eschilo, al teatro Maria De Rosis, con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, la più antica opera teatrale che ci sia stata tramandata. Caratterizzata dall’assenza del prologo, dai pochi personaggi, dalla trama semplice e il coro, che riveste un’alta importanza, l’opera presenta le tipiche caratteristiche della tragedia greca. Una narrazione più che mai attuale dell’uomo contemporaneo attraverso il racconto della battaglia di Salamina, avvenuta nel 480 a.C., in cui la guerra tra greci e persiani diventa la guerra tra un re dispotico e il sistema democratico in uso ad Atene, dove il potere era nelle mani del popolo. Nell’opera, Silvia Siravo, Alessio Caruso, Alessandro D’Ambrosi e Stefano De Maio, per la regia di Patrick Rossi Gastaldi. Evento gratuito con prenotazione. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-persiani-di-eschilo-677920838477?aff=oddtdtcreator

Altri appuntamenti del Coro Teatro&Cultura sono la nona edizione della Mostra delle Arti – Premio Ausonia, il 15 luglio all’anfiteatro Rino Gaetano; Teatro dai Palazzi, il 22 luglio presso la scalinata Toscano Mandatoriccio e il 2 agosto a Palazzo Bianchi e Palazzo dell’orologio, a cura della compagnia teatrale Codex 8e9; Amore bestiale tour, con Barbascura X al Quadrato Compagna, e Napoli Milionaria, a Palazzo San Bernardino, a cura dell’associazione Lupus In Fabula, il 6 agosto; La Papessa, al teatro Maria De Rosis, a cura della compagnia teatrale Codex 8e9; la mostra nazionale delle arti per Ausonia Film Festival, dal 24 al 26 agosto, al Chiostro San Bernardino; Lisistrata di Aristofane, con Amanda Sandrelli, il 26 agosto al teatro Maria De Rosis.

A settembre ad arricchire il cartellone con gli ultimi eventi estivi ci saranno la Terza edizione del Festival delle Appartenenze, il 2 e 3 settembre; l’Ausonia Film Festival al Chiostro San Bernardino, il 13 e il 14 settembre; e a chiusura del cartellone, il Gran Gala Premio Ausonia arrivato alla nona edizione, che si svolgerà il 16 settembre in piazza B. Le Fosse.