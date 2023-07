Trebisacce lancia l’Antico Borgo Marinaro

Costante e continuo dialogo con la rete imprenditoriale. Promozione dell’esperienza enogastronomica e delle produzioni autentiche e di qualità. Rafforzamento ed elevazione dell’offerta e dell’intrattenimento musicale e culturale. Sostegno e valorizzazione dei talenti e delle espressioni creative del territorio. Promozione del patrimonio identitario locale. Sono, queste alcune delle coordinate che sottendono anche la proposta di intrattenimento socioculturale estivo ed autunnale con la quale Trebisacce ufficializza ANTICO BORGO MARINARO: il brand turistico con il quale l’Amministrazione Comunale guidata da Alex Aurelio intende proseguire il percorso di costruzione e promozione della destinazione esperienziale.

Restiamo convinti – dichiara il Primo Cittadino insieme all’assessore al turismo Leonardo Petrone – che una cosa siano gli investimenti in marketing territoriale, destinati a costruire ed a disseminare all’estero una precisa reputazione della destinazione che stiamo costruendo; e che tutt’altra cosa rappresenti – sottolineano – un calendario di appuntamenti estivi e fino all’autunno, pensati in chiave di coesione sociale e di miglioramento dell’accoglienza di chi ha già scelto di venire in vacanza nel nostro territorio. Sue due binari paralleli – scandiscono Aurelio e Petrone – sui quali ci sforziamo da quest’anno di far camminare una unica e coerente visione di sviluppo turistico.

Dopo il successo della Notte Rosa del Vino, con l’accoglienza da parte del Primo Cittadino e dell’assessore ai grandi eventi Daniela Nigro e la premiazione delle donne del vino, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, entra nel vivo il programma con più di 40 appuntamenti: dalla rassegna Libri d’amare con la presentazione di volumi e l’incontro con gli autori, agli eventi sportivi e culturali promossi con le associazioni cittadine, passando dal teatro in vernacolo, alle sentitissime feste religiose. – Sabato 15 luglio alle ore 18 al Pontile, sarà inaugurato il totem I LOVE TREBISACCE.

La NOTTE BLU sabato 29 luglio in piazza San Francesco sarà tematizzata quest’anno sulla opportunità delle comunità energetiche, sulla cultura della sostenibilità e sulla tutela ambientale. Sarà impreziosita dalla presenza di Amerigo Provenzano, in arte Provenzano dj, produttore e radiofonico da oltre 20 anni. – Joey e Rina, coppia di ballerini coreografi che spopolano sul web originari entrambi di Ramacca, in provincia di Catania faranno tappa a Trebisacce lunedì 31 luglio. Mercoledì 2 agosto, invece, all’Anfiteatro Lungomare arriva l’attore, caratterista, comico, cantante, ballerino, autore e regista Antonello Costa.

L’ENOTRIA JAZZ FESTIVAL, nell’ambito del Peperoncino Jazz Festival, è in programma per venerdì 8 e sabato 9 agosto con il tributo a Lucio Dalla suonato da Dario De Luca, Sasà Calabrese e Daniele Moraca e le performance di Joyce Elaine Yullie Amerivan Quartet. – Per il TREBY MUSIC FESTIVAL, l’11 agosto all’Anfiteatro sul Lungomare suonerà il Dj internazionale Mario Fargetta. – Destination Trebisacce è il titolo che fa da sfondo alla NOTTE BIANCA, evento ormai storicizzato che si rinnova dal 2007 e che vedrà protagonista sabato 19 agosto DJ Alex Gaudino.

Si ripete dal 1958 e quest’anno cadrà il 4 e 5 settembre. LA FESTA DEL MARE ospiterà la Fiera del turismo enogastronomico in località Vecchie Pescherie. Sempre a settembre si terrà nei giorni 25, 26 e 27 settembre il TREBYPIZZAPASSION in collaborazione con Aiap. – Ad Ottobre la mostra fotografica OBIETTIVO TREBISACCE. Si chiude a novembre con le celebrazioni in onore del Santo Patrono Leonardo.