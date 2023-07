Parco Archeologico di Sibari: al via la rassegna “#sibarinprogress, lo spettacolo della cultura”

Il cartellone degli eventi, dopo la spettacolare anteprima dello scorso giovedì 6 luglio con MOTUS & R.Y.F. in “Of the nightingale I envy the fate” (“Dell’usignolo invidio la sorte”), prenderà ufficialmente il via domenica 23 luglio con il concerto della ICO – Orchestra Sinfonica della Calabria, mentre venerdì 4 agosto Elisabetta POZZI e Giancarlo CAUTERUCCIO porteranno in scena Arithmos, dalla spiaggia di Troia alla spiaggia di Cutro. Sybaris Arte si concluderà lunedì 21 e martedì 22 agosto con Phaos di CREATE DANZA, spettacolo di luci e movimenti nell’area archeologica, e venerdì 25 agosto con la pièce teatrale La lunga notte di Medea di Corrado Alvaro della Compagnia ESCHILO.

Il Magna Graecia JazzFest, ricca “cinque giorni” rientrante nel circuito turistico culturale del XXII Peperoncino Jazz Festival, inizierà martedì 25 luglio con una visita guidata al museo a cura del Direttore Filippo DEMMA, che sarà caratterizzata dal commento musicale di Francesco CALIGIURI, talentuoso sassofonista che per l’occasione presenterà l’interessante lavoro discografico Olimpo. Mercoledì 26 luglio, invece, sarà la volta di un vero e proprio concerto-evento, con l’esibizione del grande trombettista Paolo FRESU, da circa un trentennio una delle figure di spicco del panorama jazzistico europeo, che in duo con il travolgente pianista cubano Omar SOSA proporrà il suo nuovissimo progetto intitolato Food, nel quale indaga sul piacere del gusto, della convivialità, della scoperta e del dialogo ma anche sull’importanza di una sana alimentazione oltre che riflettere sulla situazione globale del cibo nel pianeta e sulla sua precaria sostenibilità. Nella terza giornata, in programma giovedì 27 luglio, poi, sarà di scena il trio formato dal carismatico e poliedrico leader degli Avion Travel, Peppe SERVILLO, e dai due musicisti argentini Xavier GIROTTO (sax) e Natalio MANGALAVITE (piano), che porteranno in scena il loro originale e acclamatissimo Tributo a Lucio Dalla. Venerdì 28 luglio, invece, altra visita guidata, stavolta al Parco archeologico, sempre a cura del Direttore Filippo DEMMA con chiusura musicale affidata ad uno dei migliori sassofonisti italiani: Daniele SCANNAPIECO. Domenica 30 luglio, infine, chiuderà la rassegna Soul of the Bass, accattivante progetto artistico e discografico del bassista newyorchese di origini calabresi John PATITUCCI, vincitore di 5 Grammy Awards, anche quest’anno vincitore dell’award come miglior bassista a livello internazionale conferito dalla Jazz Journalists Association. I due turni di visite guidate del 25 e del 28 luglio saranno dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00 e richiedono la prenotazione al numero 337 1603495. Come di consueto per gli eventi del circuito Peperoncino Jazz Festival, le performances musicali saranno accompagnate dalla possibilità di assaggiare prodotti tipici del territorio. In questo caso, toccherà alle scelte gastronomiche della Catasta ed alle proposte enologiche dei produttori del Consorzio di Tutela Vini DOP “Terre di Cosenza” stuzzicare la curiosità ed il palato del pubblico.

“La musica classica, Jazz, contemporanea, la danza, il teatro sperimentale che affonda le sue radici nel quotidiano, un ampio ventaglio di esperienze artistiche contribuirà quest’estate ad arricchire l’offerta culturale del Parco archeologico di Sibari. Il Museo sarà aperto e visitabile fino alla fine degli spettacoli, tutti accuratamente scelti per valorizzare i legami con il territorio e la sua storia”. Commenta il Direttore del Parco di Sibari Filippo Demma.

La partecipazione agli eventi del cartellone di Sybaris Arte e di Magna Graecia Jazz Fest è gratuita, inclusa nel normale costo del biglietto, con il quale si può accedere al Museo Nazionale archeologico della Sibaritide ed all’area archeologica di Parco del Cavallo (ingresso intero 6 euro; 18-25 anni 3 euro; meno di 18 anni e altre gratuità previste per legge: gratis). I biglietti sono normalmente in vendita tutti i giorni alle biglietterie del Parco e del Museo.

Ma il Parco archeologico di Sibari ospiterà anche due grandi eventi della XXIII edizione di Armonie d’arte Festival, organizzato dall’omonima Fondazione e con la direzione artistica di Chiara Giordano: martedì 2 agosto alle ore 22.00 toccherà a Vinicio CAPOSSELA in uno dei pochi concerti estivi anteprima del tour autunnale, con la sua ultima produzione Tredici canzoni urgenti, album appena uscito per la prestigiosa etichetta Parlophone\Warner e che ha da poco ricevuto la Targa Tenco per il miglior album; lunedì 28 agosto, sempre a partire dalle ore 22.00, sarà la volta di Eri con me – ALICE canta Battiato, premiata anche lei al Tenco nella categoria miglior interprete ex aequo con Francesco Guccini. Per l’acquisto dei biglietti di queste due date: www.ticketone.it/artist/ armonie-arte/.