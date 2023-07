Il calendario degli eventi di luglio al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza

Il mese di luglio porta con sé un ricco calendario di eventi al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza:

– giovedi 6, ore 19.00 serata commemorativa dal titolo Un nome, un racconto, una vita, dedicata ad Antonello Antonante, storico fondatore del Centro Rat-Teatro dell’Acquario, ad una anno dalla scomparsa, avvenuta il 6 luglio 2022;

– sabato 8, ore 17.30, Saggio-Concerto della Scuola di Flauto del M.° Pietro Guastafierro del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza;

– mercoledi 12, ore 19.00,dopo il grande successo dello scorso anno, ritornano gli appuntamenti con AperINchiostro, in cui alla presentazione di un libro si unisce il piacere di ascoltare buona musica e di gustare un buon aperitivo nel chiostro del Museo. Per questo primo appuntamento del 2023 si presenterà il romanzo di Piera Carlomagno, L’estate dei ricchi;

– giovedi 13, ore 20.00, chiusura della mostra “La Calabria per Dante” e ore 21.00 Phaleg in concerto;

– venerdi 14, ore 18.00 A-HEAD Project di Angelo Azzurro ONLUS presenta il progetto installativo T(w)O EDGE due bordi_al limite di Angelo Gallo, nato da un confronto con Piero Gagliardi, a cura di Simona Spinella e con i testi critici di Simona Spinella e Giuseppe Capparelli.