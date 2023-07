Vacanze nel Parco Nazionale del Pollino, presentati i risultati del programma di incentivi

Si è tenuta a Rotonda presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Pollino la conferenza stampa di presentazione del report sugli esiti del programma di incentivi sull’articolata offerta di pacchetti turistici integrati di soggiorno proposti dal portale visitpollino.it . Proposte capaci d’intercettare, in periodo di destagionalizzazione, nicchie di turismo in cerca di qualità, ma soprattutto riuscendo a coinvolgere diffusamente la filiera produttiva legata all’ospitalità e ai servizi turistici del territorio. Ha presentato l’iniziativa Marianna Gatto, Responsabile Ufficio Programmazione Ente Parco Nazionale del Pollino. Inoltre è intervento Arturo VALICENTI – Direttore f.f. Ente Parco Nazionale del Pollino, che ha illustrato il programma di mobilità sostenibile promosso dal Ministero dell’Ambiente.

I dati presentati da Michele Capalbo e Angelo Napolitano per I Viaggi dell’Arca, la società che ha gestito l’iniziativa, fanno emergere una strategia vincente per il turismo sostenibile messa a punto dal Parco. Tanti pacchetti turistici di almeno due giorni acquistati online attraverso il portale e che hanno determinato 4.166 arrivi, provenienti da 11 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Sicilia); 15.208 presenze turistiche di cui il 97% rappresentato da viaggiatori appartenenti a gruppi organizzati, soprattutto scuole. L’impatto economico stimato in periodo di destagionalizzazione è stato di 2.010.000,000 euro, a fronte d’incentivi sui pacchetti messi a disposizione dell’Ente Parco pari a 370.511,47 euro.

All’incontro erano presenti: Canio Alfieri Sabia, Dirigente Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata e Maria Antonella Cauteruccio, Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità della Regione Calabria, che hanno lodato l’iniziativa ed al contempo rimarcato il fatto che si trattasse di una conferenza stampa non di annunci, ma di risultati concreti e tangibili. Ha chiuso la conferenza stampa Valentina Viola, Presidente f.f. dell’Ente Parco, che nell’occasione ha proceduto alla consegna delle nuove Certificazioni della Carta Europea del Turismo Sostenibile e di tre Minivan ibridi acquisiti nell’ambito di apposito programma del Ministero dell’Ambiente.

Ancora una volta l’Ente Parco ha dato centralità a uomini e donne del territorio capaci di erogare servizi turistici di qualità, supportando un modello di “sviluppo sostenibile” virtuoso a cui si potrà dare continuità nei prossimi anni risostenendo un sistema d’incentivi vincente e innovativo a livello nazionale.