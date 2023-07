Disco verde del Consiglio provinciale di Cosenza al Rendiconto di Gestione 2022

Si è tenuto oggi, mercoledì 5 luglio 2023, il Consiglio Provinciale in cui tra l’altro è stato adottato lo schema del Rendiconto di Gestione anno 2022, che sarà sottoposto domani 6 luglio all’Assemblea dei Sindaci per l’espressione del proprio parere.

«Sul rendiconto della gestione, che è l’atto più importante della gestione amministrativa di un Ente, abbiamo voluto fare un’operazione di chiarezza – ha dichiarato la Presidente Succurro – perché la politica ha il dovere di scegliere con senso di responsabilità e trasparenza. Per questo abbiamo voluto reimpostare l’impianto del consuntivo partendo da una verifica attenta dei residui, sia attivi che passivi, dal 2001 al 2021, facendo un lavoro di cristallizzazione della situazione debitoria e creditizia, al fine di mettere in sicurezza il Bilancio. Ringrazio per questo il Dirigente Meranda e il suo staff, per l’impegno profuso e la professionalità dimostrati».

La relazione tecnica sul punto è stata svolta dal Dirigente Giuseppe Meranda, che ha dato atto che «nel corso dell’accertamento dei residui, esaminati per parte entrate relativamente al periodo 2001-2021, sono stati eliminati per insussistenza 23 milioni di euro; analogamente, per la parte spesa, si è proceduto all’eliminazione di 4 milioni di euro».

Il Rendiconto della Gestione 20223 è stato quindi approvato con 8 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari. Sono intervenuti sul punto i Consiglieri De Donato, Lamensa, Papasso e Lo Prete.

Il Consiglio Provinciale ha anche approvato il “Regolamento sul procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” in materia ambientale, di competenza provinciale, che è stato illustrato ai Consiglieri dal Dirigente Giovanni Amelio: «questo Regolamento si innesta nel più generale quadro della maggiore sensibilità mostrata ormai da diversi anni per i temi della tutela dell’ecosistema», ha puntualizzato il Dirigente, per il quale «la Provincia è investita di enormi responsabilità in materia ed è da sempre impegnata in azioni di salvaguardia dell’ambiente». Il Regolamento è composto da 9 articoli nei quali viene specificato l’iter del procedimento, la determinazione dell’importo della sanzione, le modalità di pagamento fino alla relativa conclusione, con l’archiviazione degli atti. Nell’ambito del procedimento amministrativo, interessa tre Settori dell’Ente, ovvero Ambiente, Affari Generali e Settore Patrimonio e Tributi, ciascuno per le proprie competenze. L’atto è stato approvato all’unanimità dei presenti.

Il Consiglio Provinciale ha voluto salutare il Consigliere Eugenio Aceto, esprimendo vicinanza per la decadenza incolpevole a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Rende. Una legge che per il Consigliere Papasso «è da rivedere ed occorre dare mandato al Presidente ANCI Calabria, nella persona di Rosaria Succurro alla quale vanno i miei auguri per la recente elezione, per proporne la revisione».

I Consiglieri presenti hanno infine porto i propri auguri a Rosaria Succurro, per l’elezione alla Presidenza dell’ANCI Calabria.