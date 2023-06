Il pugile cosentino Giovanni Marzocchi vince il titolo italiano, il plauso del sindaco Caruso: “Un traguardo importante per lui e per la città”

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso le sue più vive congratulazioni al pugile cosentino Giovanni Marzocchi laureatosi campione italiano di Gym boxe ai campionati nazionali conclusisi ieri a Lido di Fermo, nelle Marche.

“Desidero esternare al campione cosentino – ha detto Franz Caruso – il mio plauso e la mia soddisfazione per il successo conseguito. Un traguardo importante che regala una significativa affermazione all’atleta, ma anche alla città di Cosenza. Il titolo conquistato da Giovanni Marzocchi – ha proseguito il primo cittadino – dimostra, una volta di più, che quando in una disciplina sportiva non certamente semplice quale la Gym boxe ci si impegna con spirito di sacrificio e grande impegno, i risultati non si lasciano attendere. E lo dimostra la serie consecutiva di successi che nella competizione, svoltasi nelle Marche, il nostro atleta ha fatto registrare, aprendogli la strada della finale che si è poi aggiudicato”. Il Sindaco Franz Caruso ha rivolto un plauso anche al coach di Marzocchi, Domenico Massarini, che ha avuto un ruolo importante nella preparazione del pugile e nel costruire, insieme a lui, il risultato che gli è valso il titolo nazionale di categoria.