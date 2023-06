Giugno, il mese del benessere: “Convivere con la celiachia” è il tema del terzo appuntamento dell’iniziativa nella Villa Rendano di Cosenza

E’ possibile convivere con la celiachìa? Si può considerare un’intolleranza o siamo di fronte ad una vera e propria patologia? Quante sono le persone che al giorno d’oggi ne soffrono? E quali gli accorgimenti da seguire per combatterla?

Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali si cercherà di dare risposta nel corso dell’incontro, dal titolo “Convivere con la celiachia”, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, con il coordinamento dell’Assessore alla salute, Maria Teresa De Marco, e la collaborazione della Fondazione “Attilio e Elena Giuliani”, presieduta da Walter Pellegrini, e che è in programma martedì 20 giugno a Villa Rendano, alle ore 17,30, come terzo appuntamento dell’iniziativa “Giugno, il mese del benessere”.

Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità, è stato calcolato che nella popolazione italiana il numero totale di celiaci si aggiri intorno ai 600.000, contro gli oltre 233.000 ad oggi diagnosticati. La tendenza stimata si basa su un calcolo statistico che si aggira attorno all’1% della popolazione. In pratica, un italiano su 100 è affetto da intolleranza alimentare al glutine, tra quelli diagnosticati e non. Un dato statistico che dimostra come si tratti di una problematica alimentare particolarmente frequente nel nostro Paese.

La celiachia risulta concentrata nella fascia di età compresa tra i 18 e i 59 anni e ad esserne maggiormente affette sono le donne, che risultano le più colpite.

Domani, martedì 20 giugno, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso e dell’Assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco, il programma dell’incontro prevede gli interventi del gastroenterologo Pietro Leo, coadiuvato dalla gastroenterologa Ileana Luppino, della Vice Presidente dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Giuseppina Grosso, della nutrizionista Antonella Gagliardi, della psicologa dello sviluppo Martina Mauti e di Maria Teresa Pagliuso, Direttore facente funzioni della S.I.A.N. dell’Asp di Cosenza. Prevista anche la partecipazione dello Chef Adelio Piero Izzo.

A moderare i lavori, l’organizzatrice di eventi, Anna Laura Mattesini.