Coldiretti Calabria: eletti i nuovi presidenti delle sezioni di Acri, San Demetrio Corone, Santa Sofia d’Epiro e Bisignano

Per Coldiretti Calabria, la partecipazione e l’elezione dei dirigenti territoriali è un grande valore. Sono state rinnovate le cariche delle sezioni Coldiretti di Acri, San Demetrio Corone/Santa Sofia d’Epiro e Bisignano con l’elezione dei rispettivi presidenti e dei consigli direttivi.

Vincenzo Abbruzzese titolare dell’azienda agricola BioSila è stato rieletto presidente della sezione di Acri, Roberto Siviglia, azienda agricola Siviglia è stato riconfermato presidente della sezione di San Demetrio Corone/Santa Sofia d’Epiro e Vincenzo Scrivano della medesima azienda è il nuovo presidente della sezione di Bisignano. Sono tutti imprenditori agricoli che hanno una ben precisa visione di futuro ma soprattutto con un grande senso di responsabilità verso tutti gli imprenditori agricoli del territorio.

Portano avanti con passione ed energia il modello di agricoltura voluto fortemente da Coldiretti, che è l’unica strada ad oggi percorribile per tutelare il made in Italy, l’agricoltura e il reddito degli agricoltori e su questa strada – hanno convenuto tutti i soci – che si deve continuare. Le politiche sindacali che si stanno portando avanti guardano allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica del nostro, alla tutela e valorizzazione Made in Calabria e contro il cibo sintetico.

Ai tre presidenti e ai consigli direttivi sono giunti gli auguri di buon lavoro dal presidente Regionale Franco Aceto che si è detto orgoglioso di una squadra forte, coesa e motivata che si va formando in tutta la regione e che vede una entusiasmante partecipazione di uomini e donne giovani che hanno nuove idee e tanta voglia di mettersi in gioco.