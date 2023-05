Cosenza, sarà intitolata all’ingegnere Michele Fernandez la Office room al quarto piano di Palazzo dei Bruzi: giovedì la cerimonia

Un mese fa veniva a mancare improvvisamente l’ing.Michele Fernandez, funzionario del Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza. In occasione del trigesimo dalla scomparsa del professionista, dipendente di Palazzo dei Bruzi, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ha deciso di ricordarlo con l’intitolazione della Office room al quarto piano del Palazzo muncipale dove ha svolto la sua attività lavorativa. La breve cerimonia è in programma giovedì 25 maggio, alle ore 13,30, alla presenza del Sindaco Franz Caruso e dei familiari dell’ing.Michele Fernandez. Nel pomeriggio, alle ore 16,30, sarà celebrata una messa nella Chiesa della Beatissima Vergine Maria di Lourdes a Rende per ricordarlo agli amici, ai colleghi e a quanti lo hanno stimato ed apprezzato.