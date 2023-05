Strage di Capaci: il 23 maggio, Maria Falcone consegnerà un messaggio agli studenti di Cassano allo Ionio

Ad ogni studente degli istituti scolastici di Cassano All’Ionio, sarà consegnato un messaggio di Maria Falcone, sorella del Giudice, Giovanni Falcone, per la ricorrenza della strage di Capaci.

Il Presidente del Centro Studi “Giorgio La Pira”, della città terme, Francesco Garofalo, si recherà domani 23 maggio, nei plessi scolastici per consegnare una missiva che gli è stata inviata dalla sorella del magistrato. Nella lettera rivolta ai ragazzi, la professoressa Falcone, sottolinea “mio fratello Giovanni sosteneva che per sconfiggere la criminalità mafiosa non poteva essere sufficiente una repressione da parte delle forze dell’ordine, ma al contrario essa aveva la necessità di essere accompagnata da meccanismi di cooperazione tra le istituzioni da un lato, e, dall’altro, dalla diffusione tra i cittadini e soprattutto tra i giovani, di una cultura della legalità, gettando le basi per una società libera dalla prevaricazione mafiosa”.

Ha poi aggiunto: “E’ quindi necessario che anche le scuole, in quanto luoghi di cultura strategici per la formazione delle nuove classi dirigenti, e primo baluardo della nostra cultura democratica, si indirizzino verso una cultura della legalità e della condivisione, e si attivino in iniziative, volte alla tutela della memoria di uomini e donne che hanno dato la loro vita per costruire una società più giusta e pacifica”.

Dal canto suo il presidente, Francesco Garofalo, nel ringraziare Maria Falcone, ha auspicato per il prossimo anno, la partecipazione degli studenti delle scuole cittadine a Palermo, in cui viene fatta memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei valorosi uomini della scorta. “Il messaggio della Signora Falcone – ha sottolineato – , evidentemente e’ segno di sprono a proseguire sul percorso di memoria e legalità, per impegnarci ulteriormente,con passione sul nostro territorio”.