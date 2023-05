Il 30 maggio la giornata di celebrazione per i dottorandi dell’Unical

Prima edizione del PhD Day con la partecipazione della fisica e climatologa Serena Giacomin, che relazionerà sul rapporto fra scienza e divulgazione, e il maestro pasticciere Iginio Massari che realizzerà, in esclusiva per l’evento, la torta dedicata al percorso dottorale dell’Ateneo

Martedì 30 maggio, a partire dalle ore 9 presso l’Aula Magna, si svolgerà la prima edizione del PhD Day dell’Università della Calabria, la giornata di celebrazione interamente dedicata alle dottorande e ai dottorandi di ricerca dell’ateneo, che presenteranno le proprie attività di ricerca ed i risultati prodotti nei relativi settori di interesse.

L’evento, che sarà aperto dal rettore Nicola Leone, vedrà la partecipazione di due illustri ospiti: la fisica e climatologa Serena Giacomin, che relazionerà sul rapporto fra scienza e divulgazione, e il Maestro dei Maestri pasticceri Iginio Massari che realizzerà, in esclusiva per l’evento, la torta dedicata al percorso dottorale dell’Unical.

Il PhD Day, con questa sua prima edizione, vuole, infatti, configurarsi come un momento di confronto e condivisione di conoscenze ed esperienze fra i dottorandi di tutte le aree scientifiche, coinvolgendo l’intera comunità accademica e il territorio al fine di far conoscere e riflettere sull’opportunità rappresentata dalla carriera dottorale.

Con questo spirito, il pomeriggio della giornata sarà animato dall’avvincente “PhD Competition”, che premierà chi saprà comunicare in maniera più divulgativa e coinvolgente il proprio progetto di ricerca.

La competizione è articolata in: Poster Competition, che consiste nell’esposizione dei poster realizzati dalle dottorande e dai dottorandi sul loro tema di ricerca e che saranno valutati e votati da tutti i fruitori dell’evento e i cui vincitori (uno per l’Area tecnico-scientifica e uno per l’Area socio-economica e umanistica) riceveranno un premio in denaro; e Pitch Competition, che consiste in una presentazione di pochi minuti, in maniera chiara e coinvolgente, della ricerca condotta.

La giuria, che decreterà il vincitore, assegnando un premio in denaro, sarà composta da Maria Carmela Cerra, delegata del Rettore per i dottorati di ricerca, Francesco Valentini, componente del Senato Accademico e coordinatore della commissione scientifica HRS4R, Rosario Branda, Direttore di Confindustria Cosenza e Delegato di Cosenza dell’Accademia Italiana della Cucina, Rosa Fioravante, Segretaria nazionale ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, Serena Giacomin e Iginio Massari.

I pitch in gara sono 10 (uno per corso di dottorato), mentre i poster sono oltre cento e tutti saranno inseriti nel catalogo digitale che sarà pubblicato sulla pagina web della manifestazione a scopo divulgativo.

Il PhD Day si concluderà con la cerimonia di consegna delle pergamene alle dottoresse e ai dottori di ricerca del 35esimo ciclo.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il seguente link: https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/phd-day