Cosenza, i consiglieri di minoranza: “Inutili polemiche sul nuovo ospedale della città”

La dichiarazione del Presidente del Consiglio comunale di Cosenza sul nuovo ospedale della città ci perplime per una serie di motivi. Innanzitutto, pur apprezzando gli sforzi di Mazzuca, non è compito del Presidente del civico consesso reclamare atti amministrativi così delicati. Semmai dovrebbe essere il sindaco Caruso ad esprimersi.

Ed è inutile ricordare agli attenti cittadini le recenti scaramucce tra i due sul punto.

Nel contenuto, Mazzuca accusa prima Mario Occhiuto di non avere voluto il nuovo nosocomio e poi il Governatore di rallentarne l’esecutività. Dimentica, Mazzuca, che il consiglio comunale, durante la sindacatura di Mario Occhiuto, aveva deliberato la nascita del nuovo ospedale nell’area sud, prevedendo per l’Annunziata un restyling adeguato.

L’attuale maggioranza ha disatteso queste indicazioni deliberando, a sua volta, per il sito di Vaglio Lise. Cioè per uno spostamento deciso nell’area nord. Sarebbe forse il caso, considerando che c’è una proposta di legge per l’attuazione della città unica, che ad esprimersi fosse il nuovo consiglio comunale o comunque, nell’immediato, i comuni interessati. Ciò anche in considerazione del fatto che l’anno prossimo partiranno i corsi di laurea dell’Unical.

Il presidente Mazzuca si è assunto un merito non suo relativamente ai fondi Inail per la realizzazione del nosocomio ed esprime una posizione politica del tutto personale. Ripetiamo ancora che spetta solo al Sindaco fare la sintesi dei processi amministrativi. Il presidente Roberto Occhiuto sta lavorando seriamente per la sanità cosentina.

Il corso di laurea è un passo in avanti straordinario e si deve alla sua determinazione. Le polemiche sterili non aiutano in alcun modo il dibattito, ma forse servono solo a nascondere le continue e costante carenza dell’amministrazione targata Caruso.