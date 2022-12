Corigliano-Rossano, dopo il successo degli eventi di domenica i prossimi appuntamenti in calendario

Dopo lo strepitoso successo degli eventi di domenica scorsa, che hanno riempito le piazze cittadine, i Centri Storici, chiese, musei e la sala grigia di San Bernardino, grazie alle iniziative – patrocinate dall’amministrazione comunale – organizzate da diverse associazioni del territorio (Retake Rossano, Terra e Popolo, associazione musicale Chopin, l’Associazione Ri-Bellezza in collaborazione con l’Associazione Poesie e …d’intorni, associazione commercianti Via Nazionale) il Museo Castello Ducale e il Museo diocesano e del Codex) dalla ProLoco che ha curato i mercatini in piazza Salotto prima e piazza Le Fosse dopo, in attesa del Natale, diverse sono le iniziative in campo.

Oggi, mercoledì 21 dicembre, nelle sale del Centro di Eccellenza – in via Macchiavelli nello Scalo di Corigliano, ore 21 – si potrà assistere alla proiezione del documentario “INFINITO – l’Infinito di Luigi Ghirri”, a cura dell’Associazione Corigliano per la Fotografia in collaborazione con l’associazione Inner Wheel Corigliano Rossano Sybarys, l’Associazione fotografica luce e la Biblioteca Minnicelli. Luigi Ghirri, fotografo italiano di fama internazionale, del quale ricorre il trentennale della morte, ha scritto con regolarità durante tutta la sua vita. La sua fotografia si riflette nella sua scrittura, che è insieme affermazione poetica, argomentazione esistenziale, diario che interroga il presente. Partendo dai suoi scritti, il documentario ripercorre le tappe cruciali della vita del fotografo. È un viaggio nei luoghi della provincia, uno studio di terre, acqua, colline, orizzonti infiniti. È una ricerca sul suo lavoro fotografico, concepito non in termini di singola immagine, ma come un alfabeto in cui ogni immagine esiste solo grazie alle altre. Ingresso gratuito.

Venerdì 23 dicembre al Teatro Valente – ore 17.30, ingresso gratuito – a cura dell’Associazione Teatro della Maruca, uno spettacolo per famiglie, Zampalesta e lo zzicapru. Lo spettacolo nasce dal recupero di una antica storia calabrese persa nella notte dei tempi. Una storia avventurosa raccontata attraverso i tradizionali burattini di Angelo Gallo e il suo magico Teatro della Maruca. Ingresso Gratuito con prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-zampalesta-e-lo-zzicrapu-491269890467

Sempre venerdì due concerti, alle 19, nella chiesa di San Bernardino a cura del centro Studi Musicale Giuseppe Verdi, si terrà il Concerto di Natale a più cori. Protagonisti il coro The Voice of Soul diretto da Elvira Roberta Gaetani, LumenArtis Ensemble ​diretto da Maria Gabriella Cerchiara, ​ Coro Liceo Lucrezia della Valle ​ diretto da Saverio Tinto, Voci di Pace diretto da Emanuele Armentano. La direzione organizzativa è affidata al Maestro Teresa Campana. Ingresso Gratuito.

Sempre alle 19, nella Chiesa SS Nicola e Leone, cura dell’Associazione bandistica “A. De Bartolo”, “Concerto di Natale”. Ingresso Gratuito.