I volontari del “Lions Club Cosenza Castello Svevo” mobilitati per la 26esima giornata nazionale della Colletta Alimentare

Il Lions Club Cosenza Castello Svevo ha aderito con entusiasmo alla 26^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, dando prova di generosità e volontà di servizio al territorio. 15 volontari hanno presidiato il Supermercato Scarpelli di Cosenza, coinvolgendo i clienti in un semplice ma importante gesto di solidarietà verso i più bisognosi: acquistare generi alimentari da devolvere al Banco Alimentare.

L’impegno dei volontari del Club ha permesso di raggiungere un lusinghiero risultato. In poco più di quattro ore sono stati confezionati 30 scatoloni, per un peso complessivo di oltre 3 quintali di generi alimentari di ogni tipo: dagli omogeneizzati alla pasta, dall’olio ai biscotti, dalla passata di pomodoro al tonno in scatola.

“In un periodo come quello che stiamo vivendo, – sostiene Donata Tortorici, Presidente del Club – in cui sono sempre più numerose le persone e le famiglie in difficoltà, dobbiamo aumentare sforzi ed energie per raccogliere l’invito fatto da Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus a partecipare all’iniziativa della Colletta Alimentare, con un semplice gesto concreto di solidarietà e condivisione. Il nostro – prosegue Donata Tortorici – è stato un lavoro di squadra che inorgoglisce i soci e li sprona a continuare e spendersi per il bene dei meno fortunati, secondo il più autentico principio del We Serve”.