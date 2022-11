“Insieme a te per l’ambiente”: nel Cosentino, l’iniziativa per contrastare il fenomeno del littering

Il littering, o abbandono dei rifiuti, è un fenomeno diffuso e con conseguenze sempre più note e preoccupanti sull’ecosistema e sull’economia. Il termine inglese littering, intraducibile in italiano se non attraverso una perifrasi, indica l’abbandono – deliberato o involontario – di rifiuti di piccole dimensioni in spazi pubblici o aperti all’utilizzo pubblico come strade, piazze, parchi, spiagge e boschi.

Per limitare i danni di questo fenomeno, dare un esempio e nell’insieme agire fattivamente, questa mattina, si è tenuta la prima giornata dell’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” indetta da McDonald’s Italia con il patrocinio del comune di Corigliano-Rossano. Un momento di volontariato aziendale per contrastare nelle città il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Un gruppo di 32 giovani lavoratori del McDonald’s di Corigliano-Rossano, coadiuvati dall’assessore alle Politiche Ambientali ed alla Manutenzione del Territorio, Damiano Viteritti, hanno ripulito la “villetta Locri” nello Corigliano Scalo.

«Purtroppo, quest’incivile abitudine di gettare rifiuti dove capita senza curarsi dell’ambiente rappresenta un fenomeno in crescita, legato a uno stile di vita improntato all’usa e getta sempre più diffuso – ha commentato l’assessore Viteritti – le ripercussioni però sono molto gravi: inquinamento ambientale, degrado e danno estetico, effetti sulla qualità di vita, nonché elevati costi diretti di igiene urbana. Quella di oggi è stata una esperienza costruttiva da ripetere senz’altro un esempio pratico di come un’azione di sensibilizzazione e educazione al rispetto dell’ambiente e al senso civico, partita da un gruppo di giovani volontari, che ringrazio, possa portare a frutti importanti»