Cosenza, PMI e istituzioni protagoniste della VI edizione del “Premio Alveare”: i premiati da Confapi Calabria

Nella suggestiva cornice di Villa Rendano, nel cuore del centro storico di Cosenza, si è tenuta ieri, la serata-evento del Premio Alveare 2022, organizzata da Confapi Calabria, per valorizzare ed incoraggiare uomini e donne che con il loro impegno e coraggio, migliorano quotidianamente, il territorio di appartenenza creando valore aggiunto e possibilità di sviluppo economico ed occupazionale.

La Confederazione della piccola e media industria, a supporto delle imprese dal 1977, rappresenta l’ossatura dell’economia italiana. Francesco Napoli, vice presidente nazionale e presidente di Confapi Calabria, nonché ideatore del Premio Alveare, da sempre ha mostrato attenzione verso le realtà imprenditoriali del Mezzogiorno.

“Le sfide sono tante e il momento storico è delicato ma serve profondità d’analisi, coraggio d’azione e amore per l’Italia” – avrebbe dichiarato a Francesca Russo, conduttrice dell’evento di premiazione.

Durante la serata a Villa Rendano più di 20 i premi consegnati, tra piccole e medie imprese, istituzioni e figure importanti nell’ambito della sanità, dell’impegno sociale, dell’alta formazione, della difesa, della sicurezza, del turismo e del cinema.

Il premio Alveare alla carriera 2022, è stato consegnato alla casa editrice Pellegrini, di Luigi e Walter, presente nella città bruzia da 70 anni. Un omaggio alla cultura e alla storia familiare e aziendale.

In questa edizione, Confapi Calabria, da sempre attenta alla cultura della legalità, ha voluto insignire anche le istituzioni che sono in prima linea contro il malaffare che inquina la trasparenza delle imprese. Hanno ricevuto il premio: il Prefetto di Cosenza, sua Eccellenza, Vittoria Ciaramella e il Tenente Colonnello, Roberto Di Costanzo, responsabile del protocollo di legalità stipulato con Confapi Calabria.

Per il settore alta formazione, il Premio Alveare 2022, è stato assegnato a Maria Pia Turiello, criminologa forense, direttrice della Bocconi Business School, esperta di tematiche contro la violenza sulle donne. Nello stesso ambito insignita anche, Arcangela Galluzzo, presidente della Associazione Quote Merito che si occupa di formazione di figure professionali in grado di gestire beni e aziende confiscate dalle mafie.

Medicina e sanità sono stati gli altri settori a cui Confapi Calabria ha tenuto a conferire prestigio e merito. Consegnato il premio Alveare 2022 a Mario Balzanelli, presidente Società Italiana Sistema 118 e a Pino Pasqua, direttore Dipartimento Emergenza dell’Ospedale Annunziata di Cosenza.

Come tutti gli anni, consegnati gli ambiti premi storici: il Telesio D’argento va a Maura Liberatori di Enea Italia in Classe A per l’impegno profuso per la Regione Calabria; il Rosone, per il premio “Ninetto Quattrone” invece va all’imprenditore reggino, testimone di giustizia, Tiberio Bentivoglio. Premiato anche lo stesso Francesco Napoli, presidente di Confapi Calabria, per l’attenzione verso le tematiche care alla legalità e per aver stipulato il Protocollo di legalità con l’Arma dei Carabinieri.

La vera novità di quest’ultima edizione del Premio Alveare 2022, sono stati i riconoscimenti legati alla filiera del cinema che tra i premiati ha visto: Manuela Tempesta, regista e sceneggiatrice e Luca Lucini, per il film “Io e mio fratello”.

Non sono mancati in questa edizione 2022, i riconoscimenti al mondo dell’imprenditoria femminile: premiate, Susanna Quattrone, presidente ConfapiD; Francesca Benincasa, per il terzo settore, nel comparto automotive e mobilità, a cui ha consegnato il premio Debora Mirabelli, presidente Confapi Sicilia ed infine Marida Bevacqua, premiata in qualità di ingegnere edile.

Tra le gli altri premiati, hanno ricevuto la targa Alveare 2022: Mario Presta dell’azienda Damiano Presta- Seven Fold Ties per la Filiera tessile; Leonardo Golia di Golia Srl, per la Filiera Trasporti; Pino Iusi di K.M.I.S.R.L; Francesco Catalano di FoodMilk SRL per la Filiera Unionalimentari; Giorgia Sabato per la Piergiorgio Sabato Srl-Sara Assicurazioni per la Filiera Servizi; Valentina Totera di Duelle Distribution Srl, per l’edilizia; Lorenzo Fortuna della Number One di Lorenzo Fortuna per la Filiera Ristorazione; Fausto Costanzo, Piano Lago Legnami S.c.a.r.l per la Filiera Legno; Davila Sorrentino Agenzia ViaggiLab per la Filiera Turismo; KMI-ICB Macchine Srl, per la Filiera Meccanica ed ancora Michele Covello, Egea Global Services s.r.l e Adolfo Amato, Infortunistica stradala di Adolfo Amato.