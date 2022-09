Cosenza, Frati Cappuccini del Santuario del SS. Crocifisso inaugurano oggi la Festa della Natività della Madonna

Si aprono oggi 08 settembre, Festa della Natività della Madonna e ricordo della B. V. del Pilerio, nel Santuario del SS. Crocifisso della Riforma, gli annuali festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata che avranno il loro culmine nella giornata di giovedì 15 settembre.

Gli appuntamenti quotidiani del settenario, prevedono la celebrazione della S. Messa al mattino, alle ore 07:30; nel pomeriggio alle ore 17:40 la recita del S. Rosario, i canti tradizionali ed alle ore 18:30 la S. Messa. Da domenica prossima, curerà la predicazione Fr. Rocco Timpano. Lunedì 12, ricordando il SS. Nome di Maria verrà impartita una particolare benedizione a tutti coloro che portano il nome della Vergine Santissima. Mercoledì 14 settembre, festa dell’Esaltazione della S. Croce, alle ore 18:.00 la celebrazione dei Vespri precederà la Solenne Eucarestia delle ore 18:30, al termine della quale si reciterà la Coroncina al SS. Crocifisso, con l’ostensione della Reliquia della S. Croce. Giovedì 15, festa della Madonna Addolorata, al mattino saranno celebrate SS. Messe alle 07:30, 09:00 e 10:30. Alle ore 12:00 verrà recitata la Supplica. Nel pomeriggio, alle ore 17:30 la Celebrazione Eucaristica con la benedizione dei bambini che iniziano il nuovo anno scolastico e alle ore 18,30 l’inizio della tradizionale processione della Vergine Addolorata per le strade del quartiere della Riforma. Al rientro verrà rinnovato l’Atto di consacrazione.

Nelle giornate di festa del 14 e 15 settembre per particolare privilegio concesso dalla Sede Apostolica i fedeli che si recheranno nel Santuario del SS. Crocifisso potranno lucrare l’Indulgenza Plenaria. Nella città di Cosenza la devozione alla Vergine Addolorata ha sempre accompagnato quella al SS. Crocifisso nel Santuario Cappuccino della Riforma. La venerata e suggestiva immagine incoronata dal popolo Cosentino con un diadema d’oro, il 2 Maggio 1959, troneggia ai piedi del miracoloso simulacro del SS. Crocifisso durante il solenne Novenario per la festa del 3 Maggio e l’accompagna nella grande processione che, in questo giorno, gremisce le strade della città di Cosenza, creando una scena di forte commozione. A lei è dedicata la piccola Cappella che sorge sulla salita che conduce al Santuario (Via Riforma) testimonianza storica di un popolo, quello cosentino, che ha eletto il Redentore Crocifisso quale suo sovrano e ha riconosciuto in Maria la Guardiana insonne, la Madre teneramente vigile, la Consigliera premurosa. Le ricorrenze del 15 settembre e quella

solennissima del 3 maggio, sanciscono ogni anno questo patto di autentica fede e devozione.