Borgia celebra la cultura: conclusa la II edizione del Concorso Letterario “Egidio Chiarella”

Si è conclusa sabato 29 novembre, nella prestigiosa sala consiliare del Comune di Borgia, la seconda edizione del Concorso Letterario “Egidio Chiarella”, un’iniziativa nata per ricordare la figura dell’autore di Zenit.org, giornalista pubblicista, scrittore e docente di lettere, scomparso nel 2020 e ancora oggi profondamente amato per il suo instancabile impegno culturale e sociale.

Nato a Borgia nel 1953 e residente a Lamezia Terme, Egidio Chiarella è stato docente di Italiano e Storia, giornalista pubblicista dal 1992 e autore di articoli e saggi dedicati alla cultura e al sociale. Ha ricoperto ruoli istituzionali come consigliere comunale e consigliere regionale della Calabria, contribuendo all’approvazione di importanti provvedimenti legislativi. Tra le sue pubblicazioni si ricordano La sinagoga del sabato, La primavera dei giovani e Sui sentieri del vecchio Gesù. Il suo impegno nel mondo della comunicazione, della formazione e della vita pubblica continua oggi a rappresentare un punto di riferimento per la comunità calabrese.

Avviato il 15 ottobre 2024, il premio ha visto la partecipazione di 19 libri suddivisi tra romanzi, saggi e narrativa per bambini, opere edite e inedite, valutate con attenzione e rigore dalla giuria. La serata finale, condotta dal giornalista Maurizio Bonanno, si è svolta in un clima di grande partecipazione, arricchita dagli interventi musicali del maestro Rocco Cerminara con le vocalist Martina Scarfone, Nicole Messinò e Karen Posella.

La presidente della giuria, Bakhita Ranieri, insieme ai membri Giuseppe Calabretta, Thomas Patrizio Vatrano, Domenico Bertucci e Francesco Liotti, ha espresso soddisfazione per l’elevato livello delle opere in concorso. Nel corso della cerimonia sono stati resi noti i vincitori delle tre categorie: per la narrativa per bambini si è aggiudicato il primo posto Il falco di Maria Campisi, Angela Cristofaro, Giulia Raschellà e Francesco Niutta, seguito da Le curiose storielle di una stellina di Maria Patrizia Sanzo e La favola di Eduard di Teresa Zangari. Per i romanzi, il primo premio è andato a Mamma Calabria. Un cammino nell’anima di Alessandro Frontera e Danilo Verta, mentre al secondo posto si è classificato La stanza del silenzio di Pina Mazzaglia e al terzo Padre! Una storia semplice di Costantino Mustari. Nella sezione saggistica il primo posto è stato assegnato a Debora Calomino con Visioni turistiche. Marketing, cultura, tendenze, seguita da Rossella Paone con Sindone, immagine viva e da Enzo Bubbo con Semi di legalità. Dodici stelle contro le mafie. Sono state inoltre attribuite quattro menzioni speciali a Elisabetta Cossari per Le alchimie del cuore, Rosanna Fiorino per Volare come un gabbiano, Silvia Turello per Kerstonville, segreti di contea e Saverio Casile per L’albero.

Durante la serata non sono mancati i saluti istituzionali del Sindaco Elisabeth Sacco, che ha sottolineato l’importanza di un premio capace di valorizzare l’identità culturale del territorio e di mantenere vivo il ricordo di una figura come Egidio Chiarella.

A nome della Presidente dell’Associazione Calabria Condivisa, Mariangela Marino, e dei referenti dell’associazione a Borgia, Marta Cristofaro e Domenico Bertucci, sono stati rivolti sentiti ringraziamenti alla famiglia Chiarella – Rita e Roberto Chiarella, Antonella Cauteruccio e tutti i familiari – per il sostegno entusiasta mostrato sin dall’avvio del progetto. Parole di riconoscenza sono state espresse anche nei confronti dell’Amministrazione comunale di Borgia e delle associazioni Il Cenacolo e Verso Itaca, insieme a Epli Calabria, che hanno collaborato attivamente alla buona riuscita dell’evento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Thomas Patrizio Vatrano per la realizzazione della locandina ufficiale, a Domenico Bertucci per le fotografie e a Patrizia Venturino per le riprese, oltre che alla Ditta Danieli per gli omaggi floreali e alla Tipografia Falcone per il supporto grafico. La numerosa partecipazione dei cittadini ha infine confermato ancora una volta quanto la comunità di Borgia sia profondamente legata alla cultura e alla memoria di Egidio Chiarella.

Gli organizzatori hanno annunciato al termine della cerimonia che tutte le opere partecipanti saranno donate alla biblioteca comunale di Borgia e alla biblioteca dell’Istituto Comprensivo “G. Sabatini”, affinché possano diventare patrimonio condiviso e continuare a ispirare lettori di ogni età.

La seconda edizione del Premio Letterario “Egidio Chiarella” si chiude così nel segno della gratitudine, della partecipazione e della continuità, confermandosi un appuntamento culturale di grande rilevanza per l’intero territorio.