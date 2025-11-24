A Catanzaro apre il negozio di Emergency per un Natale di diritti: in vendita prodotti di artigianato dai paesi in cui l’associazione lavora

Un piccolo gesto, un dono ai propri cari e a chi soffre nel mondo per un Natale di diritti. E’ l’impegno di Emergency che anche quest’anno apre il proprio negozio a Catanzaro per il periodo natalizio per sostenere la propria attività.

Nel negozio in via Menniti Ippolito, aperto dal 29 novembre al 24 dicembre, dal lunedì al venerdì, si troveranno diversi prodotti realizzati artigianalmente da realtà solidali che collaborano con l’ong, dai gioielli in ceramica iraniani alle decorazioni natalizie dall’Indonesia, dalle collane indonesiane realizzate con oggetti di riciclo o i gioielli Papital in ceramica fatti a mano da artisti iraniani. Non mancano anche le decorazioni natalizie e i prodotti per la cura del copro, come il burro di karitè dal Burkina Faso.

Sugli scaffali, e anche online, i prodotti con logo Emergency, dalle magliette alle tazze, passando per i braccialetti e gli astucci creati da Made in carcere, progetto sociale che coinvolge donne detenute. Anche quest’anno è disponibile l’agenda settimanale Moleskine, corredata da sticker con il logo dell’ong e il calendario 2026, con collage ispirati al tema della pace e realizzati dall’artista Costanza Ciattini.

Con un contributo online si possono sostenere i progetti di Emergency: visite nella clinica attiva nella Striscia di Gaza o cure nel centro di maternità di Anabah in Afghanistan, attività di formazione per i medici del Centro di chirurgia pediatrica a Entebbe in Uganda o assistenza alle persone fragili anche in Italia. La solidarietà continua anche a tavola, con prodotti dolci e salati per tutti i gusti.

Dalla cioccolata di Modicaartigianale, con cui si supportano le donne sole accolte nella casa del progetto sociale Don Puglisi, alla cesta salata di Emergency con i prodotti equosolidali di AltroMercato. Dai dolci di Banda Biscotti, realtà per il reinserimento dei detenuti in Verbania, fino agli snack salati dei Cotti in Fragranza, cooperativa nata come laboratorio nell’Ipm Malaspina e impegnata nel recupero dei giovani in difficoltà nel Sud Italia.

Anche quest’anno, come sempre, sarà in vendita il Panettone “Fatto per bene” di Emergency, un dolce tipico realizzato in collaborazione con la pasticceria Vergani. Insieme ad ogni panettone si riceverà una shopper in cotone decorata dall’artista e cantautore Dario Sansone.