VIII Memorial Paolo Giuseppe Serrato presso la Parrocchia San Raffaele Arcangelo di Lamezia Terme

È prossimo l’inizio dell’VIII Memorial “Paolo Giuseppe Serrato”, appuntamento ormai tradizionale presso la Parrocchia San Raffaele Arcangelo di Lamezia Terme. Serrato, militare della Guardia di Finanza, deceduto nel 2017 in seguito ad un incidente stradale, era attivamente impegnato come animatore dei bambini nell’Oratorio Frassati calcio, che ha sede presso la medesima parrocchia.

L’evento si svolgerà grazie alla collaborazione della Parrocchia con l’Oratorio Frassati e l’Associazione Italiana Arbitri, sezione di Lamezia Terme.

Il programma si articola su tre giorni. Venerdì 12 si svolgerà un Quadrangolare di calcio a 5, con le rappresentanze della Guardia di Finanza, dell’Associazione Arbitri e dell’Ente Nazionale Sordi e della Parrocchia e Oratorio ospitanti. Sabato 13 nel pomeriggio saranno protagonisti i piccoli calciatori (categoria pulcini) di diverse scuole calcio del comprensorio lametino e della provincia di Catanzaro. Domenica 14 alle ore 9.00 nella chiesa di San Raffaele sarà celebrata la S. Messa in suffragio di mister Paolo. Continueranno poi le partite del Memorial e, nel pomeriggio, interverrà per un’amichevole anche l’ASD Lucky Friends di Lamezia Terme. In serata la premiazione e un rinfresco, a conclusione dei festosi giorni del memorial.

La Parrocchia e l’Oratorio Frassati esprimono la loro gratitudine all’Associazione Italiana Arbitri (sezione di Lamezia), alla Guardia di Finanza (Gruppo di Lamezia e Comando Provinciale), ai dirigenti regionali, provinciali e locali della Figc, alle squadre partecipanti e a tutti coloro che in vari modi hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Un grazie speciale alla famiglia di Paolo.