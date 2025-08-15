Piccantissima Sera a Cropani, successo di pubblico ed emozioni

La serata di divertimento e musica organizzata dalla Pro Loco di Cropani, in collaborazione con il Gal Dei Due Mari, hs chiuso in bellezza, grazie alla partecipazione di numerosi appassionati di musica. <<La XVII edizione della Piccantissima Sera -:sì legge in una nota – ha confermato il suo status di evento di punta dell’estate cropanese, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La serata, caratterizzata da due gruppi musicali contrapposti, ha offerto un’esperienza unica e indimenticabile ai presenti, che hanno potuto godere di musica, birra e panini in un’atmosfera elettrica e divertente. La location, il 2° Piazzale Lungomare di Cropani Marina, ha offerto un setting perfetto per la serata, con il mare come sfondo e un clima di festa e divertimento. La Pro Loco di Cropani ha lavorato duramente per organizzare questo evento e ha ricevuto il sostegno e la fiducia del GAL dei Due Mari, che ha contribuito a rendere possibile la realizzazione della serata, con il progetto di Terre di Calabria, da valere su PSR Calabria. Un ringraziamento speciale va anche alle Forze dell’Ordine e alle Guardie Ambientali per la loro presenza e supporto. La Piccantissima Sera è ormai un appuntamento fisso dell’estate cropanese, e la Pro Loco è già al lavoro per la prossima edizione. Se la XVII edizione è stata un successo, la prossima sarà ancora meglio! La Piccantissima Sera non è solo un evento di divertimento, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio e promuovere la cultura e la tradizione locale. La Pro Loco di Cropani lavora tutto l’anno, per organizzare eventi e attività che possano contribuire a rendere Cropani un posto migliore e più attraente per i turisti e per i residenti. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della XVII edizione della Piccantissima Sera: ai musicisti, al pubblico, alle Forze dell’Ordine, alle Guardie Ambientali e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte.. Speriamo di vedervi alla prossima edizione>>.