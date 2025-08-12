Successo per il Luna Park AVIS a Gizzeria: una serata di festa, giochi e solidarietà

È stata una serata indimenticabile quella di venerdì 8 agosto 2025, quando Piazzale Ponte, nel cuore di Gizzeria Paese, si è trasformato in un coloratissimo Luna Park grazie all’iniziativa organizzata dall’AVIS comunale in collaborazione con la Consulta Giovani.

L’evento rientra nel programma “Gizzeria in Festa”, una serie di attività promosse dall’unione delle associazioni del territorio con l’obiettivo di valorizzare la comunità e rafforzare il senso di appartenenza attraverso momenti di aggregazione, cultura e solidarietà.

Un appuntamento che ha saputo coniugare perfettamente il divertimento per i più piccoli con un importante messaggio di solidarietà e cittadinanza attiva.

A partire dalle 20:30, il piazzale si è animato con la presenza entusiasta di bambini, genitori e volontari, trasformandosi in uno spazio festoso e inclusivo. Grande partecipazione per le numerose attività dedicate esclusivamente ai più piccoli, che hanno potuto divertirsi con:

• palloncini colorati

• una travolgente Baby Dance accompagnata da musica e bolle di sapone

• un suggestivo Show del Fuoco che ha lasciato grandi e piccini a bocca aperta

• il magico spettacolo delle Bolle Giganti

• il sempre amato Grande Gonfiabile

• popcorn caldi e zucchero filato colorato, per una merenda dolce e divertente

Oltre ai giochi e alle attrazioni per i bambini, l’evento ha offerto numerose attività anche per gli adulti, creando momenti di socialità e confronto. I partecipanti hanno potuto avvicinarsi al mondo della donazione del sangue grazie alla presenza dei volontari AVIS, che hanno fornito informazioni, risposto alle domande e promosso la cultura del dono.

Presente all’iniziativa anche Carmelo Morgante, consigliere provinciale e presidente dell’AVIS di base di Sant’Eufemia, che ha voluto sottolineare il valore della rete tra realtà associative:

“La collaborazione tra comunali e la sinergia con Avis Provinciale Catanzaro è fondamentale per portare avanti con forza e unità il messaggio comune della donazione del sangue. Solo facendo rete possiamo continuare a diffondere la cultura del dono in maniera efficace e capillare sul territorio.”

A fare eco alle sue parole, Giovanni Torcasio, Segretario dell’AVIS Provinciale di Catanzaro, che ha voluto esaltare l’impegno profuso nell’organizzazione dell’iniziativa:

“Il grande lavoro fatto dall’AVIS comunale di Gizzeria dimostra quanto queste attività siano fondamentali per diffondere il valore del dono nella collettività. Iniziative come questa rafforzano il legame con la comunità e sensibilizzano, in modo concreto e coinvolgente, su un tema vitale come la donazione di sangue.”

Il presidente dell’AVIS comunale di Gizzeria Luca Mastroianni ha voluto sottolineare l’importanza di iniziative come questa:

“L’impegno dei volontari nelle attività estive ha lo scopo di rafforzare ancora di più il legame con il territorio, in quanto AVIS rappresenta un cuore pulsante che vive la vita e le emozioni della comunità. Gli eventi di promozione e il lavoro eccezionale dei nostri volontari sono il volano per una crescita sempre costante della nostra comunale.”

Il Luna Park AVIS ha dimostrato come sia possibile unire intrattenimento e sensibilizzazione, coinvolgendo famiglie, bambini e cittadini in una serata dal forte valore sociale. L’evento ha riscosso grande successo, lasciando nei presenti il desiderio di ritrovarsi presto per nuove iniziative.

Tanti i momenti da ricordare, immortalati da foto, sorrisi e applausi: segno che, quando la comunità si unisce per una buona causa, il risultato non può che essere straordinario.