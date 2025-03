Comunicazione politica, tra narrazione, consenso e trasformazioni mediatiche. Venerdì a Catanzaro l’incontro Ande con il presidente dell’ordine dei giornalisti e gli studiosi del settore

Dai mass media tradizionali all’avvento delle nuove tecnologie: quanto è cambiata la comunicazione politica e cosa ha modificato nella formazione del consenso e nella narrazione collettiva. Sarà questo il tema al centro del prossimo appuntamento organizzato, a Catanzaro, dall’associazione Ande (associazione nazionale donne elettrici), in programma il prossimo venerdì 21 marzo 2025, alle 17, nella sala convegni della Camera di Commercio (via Menniti Ippolito, 16).

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, e di Giuseppe Soluri, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria. A presentare l’iniziativa Roberta Porcelli, presidente di Ande Catanzaro. Gli interventi – con la moderazione della giornalista Giulia Veltri – sono affidati a Francesco Nicotera, communication strategist; Olimpia Affuso, professoressa associata all’Unical, che relazionerà su “comunicazione politica, step di un rapporto controverso fra fine e nuovo secolo”; Angela Maiello, ricercatrice Unical su “Da Yes we can a make America great again; Aurelia Zucaro, dottoressa di ricerca all’Unical su “opinioni o interessi Comunicazione e rappresentanza della democrazia”. Le conclusioni sono affidate a Marisa Fagà, presidente nazionale Ande. L’operatore culturale Luigi Stanizzi, ha più volte messo in rilievo il prezioso e costante lavoro portato avanti dall’Ande, presieduta a Catanzaro da Roberta Porcelli, pioniera nell’intercettare tematiche di grande attualità e complessità.