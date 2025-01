Successo del Concerto di Natale del Coro Polifonico “La Corale” a Feroleto Antico

«Grazie maestro don Pino Latelli e cari Coristi, per averci regalato una serata ricca di emozioni e spiritualità con la vostra performance che ha toccato il cuore di tutti i presenti». Questo il toccante ringraziamento rivolto dal parroco della Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Feroleto Antico don Domenico Coffani al Coro al termine del Concerto di Natale tenuto ieri nello splendido scenario della Chiesa di Santa Maria Maggiore di Feroleto Antico.

L’evento musicale, che ha visto protagonista il Coro polifonico “La Corale” di Feroleto Antico, ha rappresentato un’occasione di incontro e condivisione per la piccola comunità, confermando ancora una volta l’importanza della musica come veicolo di comunione e come avvolgimento nella magia del Natale.

“Infatti – sottolinea il presidente della Corale Antonio Michele Gigliotti – le bellissime esecuzioni dei brani hanno esaltato il vero spirito del Natale creando un intenso clima natalizio e un senso straordinario di partecipazione”.

Il direttore artistico e direttore del Coro Maestro Don Pino Latelli, coadiuvato all’organo dal Maestro Rodolfo Bagnato, ha guidato il Coro con mestiere e professionalità regalando a tutti i presenti, in un serata indimenticabile, momenti di forte emozione religiosa uniti a momenti musicali di rara bellezza.

L’esecuzione di ogni canto è stato preceduto dalla voce recitante dello stesso don Pino che ha proposto ad un pubblico attento appropriate riflessioni sul Natale. Gli intervenuti hanno ascoltato con trasporto e passione le bellissime esecuzioni dei brani proposte dal coro sottolineate da lunghi e calorosi applausi.

La Corale ha proposto un programma vario con musiche tratte da autori di tutti i tempi. Sono state proposti brani che vanno dall’Adeste fideles e Tu scendi dalle stelle all’Ave verum corpus di Mozart e all’Ave Maria di Giulio Caccini, per la gioia di quanti sono intervenuti.

Intanto, il Presidente Antonio Michele Gigliotti fa sapere che sono previsti, prossimamente, altri concerti.