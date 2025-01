La Befana del Poliziotto regala speranza al Sacro Cuore. Una serata di magia, solidarietà e comunità nella Parrocchia Sacro Cuore di Catanzaro Lido

La Befana del Poliziotto è un’iniziativa nata anni fa con l’obiettivo di promuovere momenti di condivisione e solidarietà, soprattutto nelle comunità che vivono situazioni di difficoltà o disagio. Organizzata dalla Fsp Polizia di Stato, questa tradizione si è consolidata come un appuntamento significativo per avvicinare le forze dell’ordine alle famiglie e ai cittadini, creando un clima di festa e vicinanza. La figura della Befana, simbolo della generosità e del dono, diventa il tramite perfetto per regalare sorrisi e speranza, specialmente ai più piccoli.

Nella serata di domenica 5 gennaio, presso la Parrocchia Sacro Cuore nel quartiere Lido di Catanzaro, si è tenuto l’evento “Aspettando la Befana del Poliziotto”, che ha visto la partecipazione calorosa di tante famiglie. L’iniziativa, organizzata con il supporto della parrocchia e del Comune di Catanzaro, ha voluto trasmettere un messaggio di speranza e solidarietà, ponendo particolare attenzione alle zone più colpite dalla criminalità.

Durante la serata, il pubblico è stato intrattenuto dal celebre illusionista Il Signor Scartapenna, già noto per le sue apparizioni a “Tu Sì Que Vales”, che ha regalato momenti di magia e stupore ai bambini presenti. Immancabile la presenza delle Befane, che hanno distribuito dolci e piccoli doni, creando un’atmosfera di gioia e spensieratezza. A conclusione dell’evento, una vivace tombola comunitaria ha unito tutti i partecipanti, contribuendo a rafforzare il senso di comunità.

La Parrocchia Sacro Cuore si è trasformata in un luogo di incontro, accoglienza e festa, dimostrando l’importanza di iniziative come questa nel costruire una società più solidale. Eventi come la Befana del Poliziotto rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa fare la differenza, portando speranza e sostegno nelle comunità.

La giovane artista Anna La Croce è stata felice di essere presente a questo evento di beneficenza, sottolineando quanto sia importante lavorare insieme per costruire una comunità sempre più unita. La sua partecipazione ha aggiunto ulteriore valore alla serata, confermando il suo impegno verso iniziative che promuovono valori positivi e solidali.