Il 30 dicembre a Lamezia Terme la presentazione del libro di Doris Lo Moro, “Forte come il dolore. Un caso di giustizia negata”

Il 30 dicembre 2024, alle ore 18:30, la Chiesa della Pietà di Lamezia Terme ospiterà la presentazione del libro-intervista “FORTE COME IL DOLORE. UN CASO DI GIUSTIZIA NEGATA”, di Doris Lo Moro, con la prefazione di Luciano Violante.

Sarà presente la giornalista che ha condotto l’intervista, Luciana De Luca del Quotidiano del Sud e Nella Fragale della Grafichéditore. Dopo alcuni interventi programmatici e un breve dibattito, concluderà l’iniziativa la dott.ssa Lo Moro.

Il libro narra l’esperienza personale di Doris Lo Moro, che ha subito la perdita tragica del padre, Giuseppe Lo Moro, e del fratello, Giovanni, assassinati nel 1985 in un contesto di violenza mafiosa. Nonostante i processi avviati, nessuno è stato condannato per questi crimini, evidenziando un caso emblematico di giustizia negata. Doris offre una testimonianza che scuote le coscienze e invita alla riflessione su come il dolore possa trasformarsi in impegno civile.