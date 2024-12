Nelle gallerie del San Giovanni di Catanzaro tra visite guidate, mostre ed esperienze in notturna

Un viaggio emozionante alla scoperta della storia e dell’arte della città. Dopo il successo dei giorni inaugurali, proseguiranno anche stasera dalle 18 alle 21, per la festa di Santo Stefano, le visite guidate nelle Gallerie sotterranee del San Giovanni di Catanzaro che, in compagnia di esperti del patrimonio locale, offrono un autentico percorso nel cuore storico di Catanzaro alla scoperta di segreti e curiosità che svelano l’identità della città. Promossa dai giovani di Artemide – con il patrocinio gratuito del Comune e della Camera di Commercio di Catanzaro – il programma culminerà domenica 29 dicembre con “Una notte nelle gallerie sotterranee”: un’opportunità unica di visitare questi spazi in orario straordinario, dalle 19 fino ad oltre la mezzanotte. L’iniziativa, in occasione del periodo natalizio, è arricchita anche dall’esposizione di due artisti catanzaresi che si stanno facendo apprezzare sulla scena nazionale: “Point of view” mette in mostra le opere di Frelly (Enrico Focarelli Barone), caratterizzate da colori pastello, linee semplici e mondi surreali, in cui sogno e realtà si fondono tra diverse espressioni artistiche. E ancora le opere di Ilario Parentela, in Arte Punch311, che nelle sue opere di riqualificazione urbana esplora il mondo dei graffiti e della street art, trasformando i luoghi in autentici musei a cielo aperto.

Un’affascinante esplorazione notturna che sarà resa ancora più suggestiva dall’esperienza musicale a cura di Epicsamu e dal connubio con le degustazioni a tema. Una proposta originale, quella di Artemide, che si rinnova anche quest’anno avvicinando soprattutto le nuove generazioni alla fruizione dei luoghi culturali e promuovendo la conoscenza del patrimonio di storia e identità di Catanzaro.