“A Palazzo con lo Scrittore” con Novella Bellucci: a Villino Bambara di Lamezia la grande leopardista discuterà di Leopardi

Ritorna per il suo secondo appuntamento «A Palazzo con lo Scrittore», rassegna culturale ideata e diretta da Raffaele Gaetano. Il cartellone, che si articola in tre imperdibili appuntamenti, sta vedendo protagoniste altrettante dimore storiche, aperte per l’occasione al pubblico prenotato.

Ospite del secondo evento, che si svolgerà a Lamezia Terme sabato 21 settembre alle ore 18.00, presso il raffinato Villino Bambara, espressione del migliore Liberty calabrese, la prof.ssa Novella Bellucci, unanimemente considerata tra le maggiori studiose a livello internazionale dell’opera e della figura di Giacomo Leopardi.

La Bellucci, in dialogo con Raffaele Gaetano, si soffermerà sul suo ultimo libro dal titolo «Una vita con Leopardi».

Ma la rassegna «A Palazzo con lo Scrittore» prevede anche altri momenti preziosi come richiamare alla memoria la storia del Palazzo, affidata questa volta alle storiche dell’arte Giuliana De Fazio e Teresa Gaetano, l’esecuzione di brani chitarristici del repertorio classico da parte del maestro Claudio Fittante e la degustazione di vini di eccellenza della Cantina Ippolito 1845. Abbiamo chiesto a Raffaele Gaetano di raccontarci i contenuti del cartellone culturale da lui ideato e diretto: «Da sempre le Ville e i Palazzi storici si distinguono per il loro attaccamento a un canone antico, presìdi di eleganza per chi ama immergersi nella bellezza come in uno scrigno prezioso. La rassegna A Palazzo con lo Scrittore si propone di far conoscere queste gemme preziose schiudendole per un giorno al pubblico».

La quinta edizione del cartellone sta valorizzando alcune delle più antiche e raffinate dimore storiche calabresi: il già ricordato Palazzo Cybo-Malaspina di Aiello Calabro, Villino Bambara di Lamezia Terme e Tenuta Trovante di Cortale. Tre eventi da non perdere per una totale immersione tra mobili di pregio e opere d’arte.

La rassegna, che gode del prestigioso patrocinio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, si è resa possibile grazie al sostegno di aziende che credono fortemente nei progetti culturali di qualità: Paradiso Group, Mercadò Supermercati, Studio Furnari, Salumi del Castello, Ottica Augello, Albergo Centrale, Mood.