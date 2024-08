EstArte, Iemma: “Grande successo della prima giornata che rilancia la nostra Bandiera Blu”

La serata di ieri, animata dalla “Mi ritorni in mente” band di Antonio Trapasso, è stata particolarmente significativa perché ha celebrato un traguardo che ci riempie di orgoglio: la conquista, per il secondo anno consecutivo, della *Bandiera Blu*. Un riconoscimento che testimonia la qualità delle nostre acque, la bellezza delle nostre spiagge e, soprattutto, l’impegno di tutti noi – cittadini, istituzioni e tutti coloro che operano nel settore del turismo – nel tutelare e valorizzare il nostro mare. La Bandiera Blu non è solo un simbolo, ma il risultato di un lavoro costante e condiviso, che ci invita a proseguire su questa strada con sempre maggiore determinazione e passione in modo da render la nostra città sempre più accogliente e attrattiva.

E’ stato un viaggio emozionante tra le canzoni che hanno segnato un’epoca, che ci ricordano come la musica possa essere un ponte tra le generazioni, un patrimonio comune da custodire e tramandare.

La musica, l’arte, la cultura sono il cuore pulsante della nostra identità, e iniziative come EstArte sono fondamentali per rafforzare il senso di comunità, per farci sentire parte di una storia, di una tradizione che è nostra e che vogliamo continuare a raccontare, arricchendola con il nostro contributo.

Questo calendario, frutto della collaborazione tra gli assessorati alla Cultura, al Turismo e alle Politiche del Mare, è un chiaro segnale dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere e valorizzare il nostro territorio, le sue risorse culturali e naturali, e nel creare momenti di condivisione e di gioia per l’intera comunità.

Il programma di EstArte va avanti con altri imperdibili appuntamenti da non perdere”. Lo afferma una nota della vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma.