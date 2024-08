Girifalco, un calcio al pallone per ricordare il prof. Rosanò

Hanno risposto in tanti all’invito di Pietro Viapiana che, per il secondo anno consecutivo, ha voluto organizzare, insieme a tanti altri amici, il memorial per ricordare il prof. Giuseppe Rosanò, prematuramente scomparso. Amici, familiari, alunni e colleghi hanno voluto prendere parte all’iniziativa svoltasi ieri allo stadio Riccio di Girifalco. Presenti, infatti, docenti e alunni dell’Istituto Maresca di Catanzaro, guidato dalla dirigente scolastica Elisabetta Zaccone; scuola in cui il prof. Rosanò ha prestato la sua attività professionale con serietà e dedizione lasciando nel cuore di tutti un caro ed affettuoso ricordo. Presente, anche, Massimo Costa – coordinatore settore giovanile scolastico della Figc, collega e amico di Giuseppe, che ha, per l’occasione voluto donare una maglia e un gagliardetto alla famiglia Rosanò rappresentata dal fratello di Giuseppe, Salvatore, e dall’amato nipote Giuseppe che dello zio porta, anche il nome. Un momento di grande emozione che gli amici hanno voluto estendere, anche, alla famiglia di Michele Marinaro anch’egli prematuramente scomparso. Alla partita, a cui hanno preso parte amici di ogni età, hanno partecipato anche i rappresentanti delle due società calcistiche di Girifalco, Asd Accademy Girifalco e U.S. Girifalco. Tutti con un unico numero alle spalle: 18. Quello di Giuseppe, amante del calcio, della politica, della cucina, della scuola, della vita, della famiglia che, grazie anche ai suoi tantissimi amici, continuerà a parlare di lui. Per sempre.