EstArte, il 26 agosto ritorna “La Notte del Mare”. Iemma: “Un evento per celebrare i valori di bandiera blu”

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro annuncia la seconda edizione de “La Notte del Mare”, un evento che si terrà il prossimo 26 agosto al Parco Gaslini alle 21.30.

“Il format, afferma la vicesindaca Iemma, con delega alle politiche del mare, nato per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sui temi della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale, si pone come obiettivo principale la promozione dei valori legati alla Bandiera Blu. Sarà un’occasione per riflettere e discutere su come valorizzare e tutelare il nostro mare e, più in generale, l’ambiente, mettendo al centro la persona e il territorio”.

“La Notte del Mare” vedrà la partecipazione di importanti artisti e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni, che con le loro testimonianze e performance artistiche contribuiranno a rendere la serata indimenticabile. Tra gli ospiti d’onore figurano Mariella Nava, Eugenio Bennato, Shark & Groove, il Quartetto del Conservatorio Tchaikovsky e il Quintetto d’archi dell’Orchestra Filarmonica della Calabria. La direzione artistica sarà curata dal maestro Filippo Arlia, mentre Pietro Emozione sarà il direttore della fotografia.

L’evento, condotto da Domenico Gareri e Barbara Politi, si propone di comunicare il “bello” e il “positivo”, con un’attenzione particolare al rispetto per l’altro, all’ecosostenibilità e all’amore per il nostro territorio.

“La Notte del Mare” è promossa dal Comune di Catanzar e sostenuta dalla Regione Calabria.