Catanzaro, l’Arcivescovo Maniago al rione Pianicello: “Per anni la comunità si è sentita orfana del suo storico vescovo”

Visita pastorale dell’Arcivescovo Claudio Maniago al Pianicello nel cuore di Catanzaro

In questi ultimi anni la comunità del rione Pianicello si è sentita orfana del “suo” storico Vescovo, il compianto Mons. Antonio Cantisani, figura carismatica, promotore del Santuario Mariano di Santa Maria di Mezzogiorno, ubicato nel cuore del centro storico di Catanzaro. Amatissimo, l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Mons. Cantisani, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, ha sempre contribuito in maniera determinante allo sviluppo del sentimento religioso ma anche identitario dell’intera comunità dei fedeli di Santa Maria di Mezzogiorno. Fu proprio Monsignor Cantisani nel 1991 ad elevare la chiesa alla dignità di Santuario. La chiesa prende il suo nome dal suo orientamento liturgico verso sud-est.

Per la prima volta domenica scorsa, Sua Eccellenza Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Catanzaro- Squillace, Vicepresidente della Conferenza Episcopale Calabra, ha visitato il Santuario di Santa Maria di Mezzogiorno. Ha celebrato la Santa Messa e ha incontrato la comunità dei fedeli. Il sentimento condiviso da tutti per l’evento è stato quello di aver ritrovato il “proprio” Vescovo. La figura serena, autorevole, dolce dell’Arcivescovo Maniago ha conquistato il cuore di tutti; fin dal primo istante, con la semplicità del sorriso è divenuto il nostro nuovo Vescovo. La lettura del Vangelo e l’omelia si sono incentrati sulla necessità dell’incontro diretto con il Pastore, guardandolo negli occhi, senza filtri né “effetti speciali”. Ed è proprio vero, questo incontro c’è stato, ci siamo guardati negli occhi. Meravigliosa coincidenza. Le parole del Pastore nell’omelia hanno toccato il cuore di tutti. L’Arcivescovo Maniago, nella sua profonda riflessione, ha dato risposte al senso della vita, da vivere come dono, dal primo istante in cui si accende. Alla domanda cruciale del perché siamo nati, ha risposto che la nostra vita ci è stata data per fare del bene, tutti nessuno escluso. Questo il senso. Ciascuno di noi deve fare del bene all’altro, e per ogni essere vivente c’è qualcuno che si aspetta di ricevere il suo bene. Una domenica illuminata nello spirito, grazie alla visita di Mons. Claudio Maniago alla comunità del Pianicello, che in precedenza ha comunque avuto modo di conoscere ad apprezzare alle solenni celebrazioni tenute nella Basilica dell’ Immacolata, in attesa del restauro del Duomo di Catanzaro ormai pericolante e chiuso da troppi anni.

Se questo primo prezioso incontro al Pianicello con l’Arcivescovo Mons. Claudio Maniago è potuto avvenire, lo si deve anche all’entusiasmo contagioso del neo Rettore del Santuario di Santa Maria di Mezzogiorno, Don Rino Grillo, e alle persone che generosamente lo aiutano e lo supportano in rinnovato entusiasmo e speranza.