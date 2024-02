Sei borse di studio in memoria di Filippo Continolo: domani la conferenza stampa di presentazione del bando nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro

L’Unione Nazionale Mutilati per Servizio ha promosso il primo bando intitolato “Un Servizio al Merito” dedicato a Filippo Continolo, che si rivolge agli invalidi per servizio e ai loro figli di ogni ordine e grado, che durante l’anno scolastico 2022-2023 hanno frequentato le scuole di primo, secondo grado o l’Università con il conseguimento della laurea breve o specialistica. L’iniziativa mira a sostenere economicamente gli invalidi per servizio e i loro figli durante il percorso di studi.

L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio è un Ente morale che rappresenta coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile.

Anche il Comune di Catanzaro e la Provincia di Catanzaro hanno riconosciuto l’importanza di sostenere il diritto allo studio per gli invalidi per servizio e i loro figli, dando seguito alla richiesta di patrocinio gratuito avanzata dall’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) Calabria guidata dal presidente Antonio Sabatino.

La cerimonia di consegna delle borse di studio è prevista per il mese di ottobre 2024 nella città di Catanzaro, in concomitanza con la Celebrazione della Giornata dell’Invalido per Servizio.

L’iniziativa sarà presentata domani, mercoledì 7 febbraio, nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro, alle ore 11, alla presenza oltre che del presidente Sabatino, dell’assessore regionale alle Politiche sociali, Emma Staine; il consigliere regionale Pietro Raso; il presidente della Provincia di Catanzaro, Mario Amedeo Mormile e rappresentanti delle Forze Armate.