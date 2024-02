Centro Ascolto Stella del Mare di Catanzaro promuove il dibattito “Il rispetto delle Donne”

In questo mese di Febbraio, nella ricorrenza della Festa di San Valentino, riconosciuta come la solennità degli innamorati, l’Associazione di Volontariato “Centro Ascolto Stella del Mare” di Catanzaro si unisce all’iniziativa “Rieduca al rispetto” avviata dall’Associazione Libere Donne di Crotone”, mettendo in campo un gioco di rete di associazioni che vogliono sensibilizzare e contrastare la violenza di genere Il Centro Ascolto Stella del Mare organizza giorno 14 Febbraio un dibattito dal titolo “Il rispetto delle Donne” che si terrà alle 17.30, presso la Sala Volta de Benny Hotel a Catanzaro, in cui si susseguiranno i diversi interventi dei rappresentanti delle diverse associazioni. Libere Donne, Moica Calabria, “I ragazzi della Barca di Carta”, Redazione Calabria Rainbow diversamente radio, Il Seme della Gentilezza. L’obiettivo è divulgare e sensibilizzare i diversi partecipanti, al rispetto delle donne, che deve avvenire ogni giorno della loro vita. Nel seguente incontro è previsto “Il tarallo a forma di cuore”, al fine di sensibilizzare le famiglie, culla predominante dell’educazione, ad un intervento finalizzato a promuovere ogni forma di crimine, tra cui adottare la violenza come forma di comunicazione