Catanzaro: Stefania Muzzi nuova presidente del Club catanzarese del Soroptimist International

Stefania Muzzi, ingegnere informatico e biomedico, è la nuova presidente del Club catanzarese del Soroptimist International, l’organizzazione di donne impegnate in attività professionali e manageriali, che promuove l’avanzamento della condizione femminile, la piena realizzazione delle pari opportunità e i diritti umani, che conta nel mondo più di 3mila club, per un totale di oltre 66mila iscritte. Il Club di Catanzaro è il sessantaquattresimo dell’Unione Italiana: a settembre festeggerà i suoi primi 50 anni di attività.

Nel suo intervento di insediamento, sottolineando come in Italia permangano rilevanti diseguaglianze di genere, la presidente Muzzi ha tracciato il percorso dei prossimi anni di attività secondo le indicazioni fornite dalla presidente nazionale di SI, Adriana Macchi, che consistono in cinque macro-obiettivi i quali «mettono al centro i temi dell’educazione, la formazione, l’empowerment, la salute, la medicina di genere, lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e il contrasto alla violenza. Ambiti d’azione che si svilupperanno attraverso progetti per sensibilizzare, orientare, per migliorare l’accesso delle donne all’istruzione, per chiedere opportunità di emancipazione economica, per contrastare la violenza di genere, per chiedere la massima qualità dell’assistenza sanitaria e un ambiente più sostenibile».

Tra le azioni in programma, diverse iniziative rivolte all’empowerment femminile in ambito formativo e professionale e la nascita di una piattaforma di consulenza e confronto sui temi professionali nonché di supporto alle donne in difficoltà.

La cerimonia del “Passaggio della Campana” tra la past president Elisabetta Vigilante e la presidente Muzzi ha visto la partecipazione, tra le altre, di Adele Manno, socia del club catanzarese e vicepresidente nazionale di Soroptmist International e di numerose autorità e socie provenienti dagli altri club della Calabria. A salutare l’insediamento della presidente Muzzi, anche le rappresentanti di altre associazioni femminili della città.

Assieme alla nomina della nuova presidente, il club ha rinnovato anche il Consiglio che è così composto: Angela Turtoro (vicepresidente), Rosanna Colao (consigliera), Concetta Carrozza (consigliera), Graziella Di Lieto (consigliera), Costanza Santimone (consigliera), Enza Giampà (tesoriera), Carla Megna (segretaria), Cinzia Cantaffio (program director).