Girifalco aderisce a “M’illumino di meno”

Torna, anche quest’anno, – il 16 febbraio – l’appuntamento con “𝐌’𝐢𝐥𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐨”, la campagna di Rai Radio 2 e della trasmissione “Caterpillar” pensata per incentivare il risparmio energetico.

L’edizione 2024 spegne i confini: “𝐍𝐨 𝐛𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬”, infatti, è il titolo della ventesima edizione dell’iniziativa di Rai Radio 2 che quest’anno oltre a chiedere agli ascoltatori di spegnere simbolicamente, per un po’, le luci non indispensabili, come gesto di risparmio o di efficienza energetica, invita tutti e tutte a cercare alleanze internazionali nella propria adesione, tramite i gemellaggi per i comuni, i progetti internazionali per le scuole, le università e la ricerca, le sedi all’estero per le aziende.

Per questo motivo l’edizione 2024, anche a Girifalco, si svolgerà con gli studenti dell’IC Scopelliti e i giovani del Centro Accoglienza SAI “L’Approdo”.

𝐒𝐂𝐔𝐎𝐋𝐀 𝐈𝐍𝐅𝐀𝐍𝐙𝐈𝐀

I bambini prepareranno la mascherina con materiale di riciclo

Spegnimento Lim e luci dalle ore 10 alle ore 10:15

𝐒𝐂𝐔𝐎𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀

– Illustrazione brochure «Girifalco differenzia di +»

– Spegnimento Lim e luci dalle ore 10 alle ore 10:15

𝐒𝐂𝐔𝐎𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐎 𝐆𝐑𝐀𝐃𝐎

«Spegni i confini» – dialogo tra gli studenti e i giovani del Centro d’Accoglienza Sai “L’Approdo”