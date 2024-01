Girifalco, grande successo per il Capodanno in piazza

Grande successo per il Capodanno in piazza a Girifalco. L’Amministrazione Comunale ha affidato ad una nota il resoconto della serata, organizzata insieme alla Pro Loco di Girifalco grazie al finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio Regionale.

“Caro 2024, ci piaci già tanto! Perché hai ridato il sorriso e la gioia ad una comunità felice che sa amare e ritrovare il gusto delle piccole cose. Piazza Unità d’Italia, stanotte, ha raccontato una storia.

La storia di una comunità che vuole stare bene, divertirsi, condividere; una comunità a cui poco interessano le beghe politiche o i vili tentativi di boicottaggio di una serata di divertimento.

Piazza Unità d’Italia ha raccontato una storia che tutti conoscevamo ma che è stato bello vivere nuovamente.

Il Capodanno in Piazza nasce come un esperimento grazie al finanziamento concesso dalla Regione Calabria, ed in particolare dal presidente del Consiglio Regionale, on. Filippo Mancuso.

L’idea non era quella di attirare la cittadinanza con i “grandi” nomi ma, semplicemente, di dare ai girifalcesi la possibilità di stare insieme.

Così è stato; in barba agli scettici e ai pochi (per fortuna) che non amano Girifalco.

Giovani, giovanissimi, famiglie hanno ballato fino alle cinque di stamattina condividendo la magia di una notte a cui ciascuno di noi ha affidato sogni e speranze. Comune e Pro Loco, un sogno lo hanno già realizzato: vedervi sorridere. Divertire, gioire. Nonostante tutto, nonostante tutti.

L’orchestra all’italiana, il dj Patrick Moro Voice, i ristoratori, i fuochi d’artificio: ogni pezzo si è incastrato nel modo giusto per realizzare un puzzle (perfettibile, sicuramente) funzionante.

E di questo va, sicuramente, dato merito alla Pro Loco – partner organizzatore insieme al Comune – guidata dal presidente Orazio Cipullo che ha seguito, senza mai mollare o desistere, la difficile pianificazione della serata organizzata, in ogni suo dettaglio, in particolare dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, dall’assessore con delega agli Eventi, Elisa Sestito con il supporto dell’intera maggioranza.

Grazie al manager Maurizio Rafele, a Carabinieri, Polizia Municipale, Commissione Grandi Eventi, uffici comunali, tecnici, operai e maestranze varie. Un ringraziamento speciale va a Pepè Rosanò e alla famiglia per l’importante supporto logistico e morale. A quanti hanno investito nella serata, ai soci e al direttivo della Pro Loco.

Grazie, infine, a tutti coloro che hanno sorriso insieme in una Piazza che racconterà, per sempre, di aver ospitato il primo Capodanno all’aperto di Girifalco“.