Girifalco, presentata la guida turistica “Girifalco città tra due mari”

La guida è stata realizzata dal Comune e dalla Pro Loco con la collaborazione dell’Avis Comunale di Girifalco. I testi sono stati redatti da Carlo Sergi che ha, altresì, coordinato i lavori insieme al vicesindaco con delega al Marketing Territoriale Alessia Burdino; il progetto grafico è stato curato da Mariantonietta Conte, la parte digitale del QR Code è, invece, stata realizzata da Fabio Randò. Tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto sono, comunque, menzionati nell’opuscolo. Il lavoro, voluto dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, nasce tre anni fa dalla condivisione di un obiettivo tra il Comune e il compianto presidente della Pro Loco, Paolo Antonio Migliazza. A Paolo, alla sua memoria e all’importante eredità che ha lasciato nel mondo del volontariato è stata dedicata la guida turistica (…A Paolo. L’ape indaffarata non ha tempo per rattristarsi). La guida offre una panoramica generale sui luoghi da visitare, i monumenti, le tradizioni, i murales e i luoghi di ristoro (con indirizzi e recapiti reperibili tramite apposito QRCODE). Significative e suggestive le foto in essa contenute, realizzate da Giovanni Marinaro, Giuseppe Burdino e Giovanni Maria Filastro.

La presentazione, allietata dalla musica di Martina Quaresima – a cui l’Amministrazione Comunale ha inteso conferire un attestato per gli importanti traguardi raggiunti – si è aperta con i saluti e l’introduzione del vicesindaco Alessia Burdino, la relazione del vicepresidente della Pro Loco Carlo Sergi e l’illustrazione progettuale da parte di Mariantonietta Conte. I lavori sono proseguiti con l’intervento del presidente dell’Avis, Laura Ielapi e del consigliere comunale con delega al Turismo e alla Pubblica Istruzione, Delia Ielapi, la quale ha spiegato l’azione già intrapresa dall’Ente al fine di incentivare le visite turistiche nella nostra cittadina. Un ringraziamento particolare va ai parroci don Antonio de Gori e don Paolo Calabretta per la presenza e l’ospitalità, al presidente della Pro Loco, Orazio Cipullo, per aver creduto in questo progetto, a Fabio Randò per l’assistenza tecnica e a Domenico Olivadese.

Grazie per la presenza al cittadino onorario di Girifalco Domenico Dara, al presidente dell’Associazione Girifalcesi in Svizzera Giuseppe Iapello, alla prof.ssa Angela Bertucci intervenuta in rappresentanza del Cpia, agli ospiti e agli operatori del Centro d’Accoglienza SAI “L’Approdo”, ai soci Pro Loco, alla famiglia Migliazza, a Pepè Rosanó per la diretta, a Giuseppe Burdino per le foto, allo staff del sindaco e ai docenti dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore Majorana, prof. Antonio Cristofaro e prof. Pino Vitaliano.Un grazie particolare va a due giovani eccellenze girifalcesi, Martina Quaresima e Mariantonietta Conte: esempio perfetto di come studio, impegno e passione siano le chiavi per il successo. Al tempo stesso sono, entrambe, esempio perfetto di amore per la propria comunità.