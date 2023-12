A Catanzaro “Capodanno sul corso”: il programma e gli ospiti

Tutto pronto a Catanzaro per un felice e coinvolgente “Capodanno sul corso”. Sono stati tanti i grandi artisti che nell’ultimo ventennio hanno reso speciale la notte di San Silvestro del Capoluogo di Regione e anche quest’anno, grazie all’Amministrazione Comunale, alla Camera di Commercio e soprattutto a tanti partner privati, musica, divertimento ed emozioni saranno gli ingredienti che i catanzaresi e gli ospiti della città troveranno in piazza Prefettura e lungo corso Mazzini. Ancor prima dello scoccare della mezzanotte, dalle ore 23:00 in poi, il cuore del centro storico si colorerà con le luci di scena e la musica di artisti emergenti che accompagneranno cittadini e turisti a brindare insieme al nuovo anno tra canti e balli. A presentare e scandire i momenti della festa di Capodanno saranno Walter Pizzulli, una delle voci più note del panorama radiofonico italiano e mattatore di M2O con il suo Morning Show, e la catanzarese Raffaella Capria. Sul palco si alterneranno Valeria Piccirillo che, grazie alla magia del suo violino, proporrà al pubblico brani famosi rivisitati in chiave moderna. Nome di punta della serata sarà il celebre rapper italiano Bresh. Angelina Jolie, Guasto d’amore, Parafulmini, Altamente mia e Nightmares sono alcuni dei più celebri brani del cantautore genovese. Molto amato dai giovanissimi, Bresh inizierà la sua esibizione sul palco di piazza Prefettura subito dopo la mezzanotte per un concerto che si preannuncia coinvolgente e partecipato. A seguire e fino alle luci dell’alba Carlo Napoli, nome celebre dei più importanti locali e club “IN” d’Italia e la musica da discoteca di DJ Funky. L’organizzazione dell’evento è del promoter Roberto Talarico. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare i canali social di “Capodanno sul corso”, la pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554968366115&locale=it_IT e quella Instagram: https://www.instagram.com/capodannosulcorso2024/?igsh=MWU2Ynppb3k0OWkzdA%3D%3D. Il conto alla rovescia della diciannovesima edizione dell’evento è appena cominciato, il nuovo anno sta per arrivare.