“Natale: Il Momento di Sognare e Crederci”: l’Albero di Natale “Smile_Eco-friendly” a Lamezia Terme

Questa sera, venerdì 15 dicembre alle ore 17.30, sarà simbolicamente inaugurato l’Albero di Natale “Smile_Eco-friendly”.

Per le prossime festività natalizie 2023/24, l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme e la Lamezia Multiservizi Spa hanno concepito un progetto ecologico per abbellire la città, consistente nell’installazione di un Albero di Natale eco-friendly. Questo albero è stato decorato con luci a LED alimentate principalmente da energia generata da biciclette collocate su rulli.

Per illuminare l’albero, sia residenti che turisti si potranno alternare pedalando, contribuendo così all’accensione delle luci colorate dell’albero della città.

Allestito con cornucopie, stelle e l’immancabile Babbo Natale, l’albero si pone quale simbolo della condivisione delle festività natalizie.

Quest’idea abbraccia molteplici valori di sostenibilità ambientale e di coesione cittadina. Da un lato, il concetto di risparmio energetico per promuovere il cambiamento delle nostre abitudini in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

D’altro canto, l’iniziativa attinge alla magia del periodo natalizio, mettendo in luce lo sforzo condiviso di ciascun individuo nel mettere in luce l’albero. Questo gesto assume una dimensione metaforica, rappresentando la luce di una città che si accende attraverso la condivisione e il senso di appartenenza a una comunità urbana ed esistenziale.

Grazie all’installazione di tre biciclette elettriche, sarà possibile pedalare per illuminare l’albero sino al 7 gennaio 2024, il giorno di Natale per i cristiani ortodossi.

Questa iniziativa promette di diffondere la gioia del Natale e allo stesso tempo promuovere un’importante consapevolezza ambientale tra i cittadini e i visitatori.